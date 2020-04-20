Первый советский минивэн. Невероятный концепт АвтоВАЗа

Волжский автогигант в 2012 году представил концепт под названием Xray. Трёхдверная модель получила новую фирменную Х-стилистику бренда Lada. В 2014 году завод показал Xray-2, в 2016 году Xсode, а в 2018 году Lada 4x4 Vision. С тех пор Х-ДНК носят автомобили семейства Lada Vesta, Xray и Granta. Любопытно, что "Х" применялся в названиях моделей российской марки ещё задолго до вышеупомянутых автомобилей.

В 1980-х годах АвтоВАЗ продемонстрировал футуристическое семейство ВАЗ Х - Х1 (1981) и Х2 (1982). Пожалуй, это самые загадочные концепты от Lada. У однообъёмного кузова предполагались две версии: длинная пятидверная (Х1) и укороченная трёхдверная (Х2).

Прототипы ВАЗ Х1 и Х2 представляют собой семиместные минивэны с аэродинамическим кузовом каплевидной формы. Дизайн экстерьера выделяется головной оптикой, спрятанной под лобовое стекло - революционный дизайнерский ход.

Вазовцы называли ВАЗ Х автомобилями свободной планировки. Интерьер отличался широкими возможностями трансформации. Внутри располагались поворачиваемые кресла, откидываемые столики, третий ряд сидений и многое другое. Х2 по размерам близок к ВАЗ-2108. От "восьмёрки" перспективные модели должны были заимствовать и силовой агрегат.

Всего изготовили лишь два полноразмерных пластилиновых макета ВАЗ Х1 и ВАЗ Х2. По неизвестным причинам АвтоВАЗ решил приостановить работу над автомобилями будущего, и повторно к ним уже не возвращался. Несмотря на то, что дальнейшего развития проект "Х" так и не получил, он оставил после себя народное прозвище "вазовские бананы".