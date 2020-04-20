Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.04.2020 10:08
Рубрика: Российский автопром

Первый советский минивэн. Невероятный концепт АвтоВАЗа

Текст: Валерий Карташов

Волжский автогигант в 2012 году представил концепт под названием Xray. Трёхдверная модель получила новую фирменную Х-стилистику бренда Lada. В 2014 году завод показал Xray-2, в 2016 году Xсode, а в 2018 году Lada 4x4 Vision. С тех пор Х-ДНК носят автомобили семейства Lada Vesta, Xray и Granta. Любопытно, что "Х" применялся в названиях моделей российской марки ещё задолго до вышеупомянутых автомобилей.

В 1980-х годах АвтоВАЗ продемонстрировал футуристическое семейство ВАЗ Х - Х1 (1981) и Х2 (1982). Пожалуй, это самые загадочные концепты от Lada. У однообъёмного кузова предполагались две версии: длинная пятидверная (Х1) и укороченная трёхдверная (Х2).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
"У меня есть даже татуировки с Lada". Финны отметили юбилей "Копейки"

Прототипы ВАЗ Х1 и Х2 представляют собой семиместные минивэны с аэродинамическим кузовом каплевидной формы. Дизайн экстерьера выделяется головной оптикой, спрятанной под лобовое стекло - революционный дизайнерский ход.

Вазовцы называли ВАЗ Х автомобилями свободной планировки. Интерьер отличался широкими возможностями трансформации. Внутри располагались поворачиваемые кресла, откидываемые столики, третий ряд сидений и многое другое. Х2 по размерам близок к ВАЗ-2108. От "восьмёрки" перспективные модели должны были заимствовать и силовой агрегат.

Всего изготовили лишь два полноразмерных пластилиновых макета ВАЗ Х1 и ВАЗ Х2. По неизвестным причинам АвтоВАЗ решил приостановить работу над автомобилями будущего, и повторно к ним уже не возвращался. Несмотря на то, что дальнейшего развития проект "Х" так и не получил, он оставил после себя народное прозвище "вазовские бананы".

Невероятно, но факт. У "Буханки" была гидропневматическая подвеска
Первые серийные Aurus передадут клиентам в марте 2021 года
#Lada