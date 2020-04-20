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20.04.2020 20:59
Рубрика: Бензин

Нефть бензину не указ

Почему цены на АЗС не будут падать вслед за баррелем
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 86 (8140)
В России подешевело автомобильное топливо. Но в пределах 50 копеек в отдельных регионах, и только бензин. Дизель, наоборот, подорожал. Несмотря на затянувшееся снижение нефтяных цен, ждать серьезного падения стоимости автомобильного топлива не приходится.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За прошлую неделю средняя розничная цена на бензин АИ-92 снизилась на 4 копейки, до 43,04 рубля за литр. Сильнее всего подешевел он в Хакасии (-55 копеек). Средняя розничная цена на АИ-95 снизилась на 3 копейки, до 46,10 рубля за литр. Здесь лидером стал Дагестан (-34 копейки). На летнее дизельное топливо средняя цена в рознице выросла на 59 копеек, до 46,96 рубля за литр.

Цены на АЗС не двигаются вслед за котировками нефти из-за демпфирующего механизма

Кивать на падающие котировки нефти и стоимость бензина в Европе бесполезно. Цены на российских АЗС почти не зависят от котировок нефти. Их влияние нивелирует действующий сейчас демпфирующий механизм, который работает как на доплату нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в случае высоких цен на нефть, так и на изъятие дополнительных доходов в бюджет в случае низких котировок.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"В условиях конкуренции на топливном рынке сети АЗС могут снижать цену в пределах нескольких копеек, что и происходит, но такого падения стоимости топлива, как в Европе, даже несмотря на заполненность резервуаров и падение спроса, мы не увидим",- считает аналитик "Финам" Алексей Калачев. По его мнению, для того чтобы розничные цены на автомобильное топливо двигались за нефтью, нужно серьезно корректировать параметры демпфирующего механизма. "Но вряд ли сейчас, когда нагрузка на бюджет из-за необходимости бороться с эпидемией возрастает, минфин пойдет на такие изменения. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли и без того упали",- уточнил Калачев.