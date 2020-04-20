Почему цены на АЗС не будут падать вслед за баррелем

В России подешевело автомобильное топливо. Но в пределах 50 копеек в отдельных регионах, и только бензин. Дизель, наоборот, подорожал. Несмотря на затянувшееся снижение нефтяных цен, ждать серьезного падения стоимости автомобильного топлива не приходится.

За прошлую неделю средняя розничная цена на бензин АИ-92 снизилась на 4 копейки, до 43,04 рубля за литр. Сильнее всего подешевел он в Хакасии (-55 копеек). Средняя розничная цена на АИ-95 снизилась на 3 копейки, до 46,10 рубля за литр. Здесь лидером стал Дагестан (-34 копейки). На летнее дизельное топливо средняя цена в рознице выросла на 59 копеек, до 46,96 рубля за литр.

Цены на АЗС не двигаются вслед за котировками нефти из-за демпфирующего механизма

Кивать на падающие котировки нефти и стоимость бензина в Европе бесполезно. Цены на российских АЗС почти не зависят от котировок нефти. Их влияние нивелирует действующий сейчас демпфирующий механизм, который работает как на доплату нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в случае высоких цен на нефть, так и на изъятие дополнительных доходов в бюджет в случае низких котировок.

"В условиях конкуренции на топливном рынке сети АЗС могут снижать цену в пределах нескольких копеек, что и происходит, но такого падения стоимости топлива, как в Европе, даже несмотря на заполненность резервуаров и падение спроса, мы не увидим",- считает аналитик "Финам" Алексей Калачев. По его мнению, для того чтобы розничные цены на автомобильное топливо двигались за нефтью, нужно серьезно корректировать параметры демпфирующего механизма. "Но вряд ли сейчас, когда нагрузка на бюджет из-за необходимости бороться с эпидемией возрастает, минфин пойдет на такие изменения. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли и без того упали",- уточнил Калачев.