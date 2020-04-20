При стрельбе в Канаде погибли 13 человек

В результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия погибли 13 человек. Об этом сообщил телеканал CBC News, ссылаясь на комиссара национальной полиции страны Бренду Лаки.

По ее словам, не исключено, что могут быть обнаружены и другие жертвы этого преступления, пишет ТАСС. Ранее были данные о десяти погибших.

Напомним, 51-летний дантист Габриэль Вортман в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям в городке Портапик, а затем и в ряде других населенных пунктов провинции. В результате операции по задержанию, длившейся 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения.

Сначала сообщалось, что стрелок был задержан, но позже в полиции уточнили, что он был убит. Расследование преступления продолжается. О мотивах стрелка пока ничего не известно.