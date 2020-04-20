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20.04.2020 14:45
Рубрика: Власть

Путин назвал первоочередную задачу в борьбе с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Эпидемия коронавируса продолжает распространяться по стране, и хотя за счет профилактики удалось сдержать ее темпы, но нельзя успокаиваться: пик еще впереди, и нужно сделать все, чтобы сократить срок прохождения через плато. Об этом заявил президент на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое он провел в режиме видеосвязи.
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"Ситуация остается сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растет", - констатировал Владимир Путин. И растет не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой: инфекция зафикисирована во всех 85 регионах. Впрочем, власти готовились к этому и за счет профилактических мер процесс удалось притормозить и сдержать.

Анализ и сравнение полученных данных с обстановкой в других странах подтверждают, что в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией. "А именно - замедлить ее распространение", - констатировал глава государства. "Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать", - считает он.

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"Как говорят специалисты, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений", - поставил задачу президент.

"Сейчас работа идет по всем направлениям, - отметил Путин. - В том числе, к концу этой - началу следующей недели будет полностью развернут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах". Власти учитывают все возможные сценарии развития событий, заверил он.

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