Редкую "Волгу" с салоном из крокодиловой кожи продают за 4 млн рублей

На сайте Auto.ru выставили на продажу "Волгу" с индексом -3111. Редкую модель в необычном исполнении предлагают за внушительные 4 000 000 рублей.

"Волга" находится в идеальном состоянии. Кузов окрашен в строгую чёрную эмаль, имеет накапотную фигурку оленя от первой "Волги" ГАЗ-21, сам автомобиль "обут" в 18-дюймовые колёса и оснащён задними дисковыми тормоза.

Внутри автомобиль получил доработанный салон, который сильно отличается от заводской версии. Интерьер полностью выполнен из белой крокодиловой кожи и красной прострочки, заводские декоративные вставки под дерево тщательно отреставрированы, на полу лежат ковры из овчины.

Под капотом седана располагается стандартный двигатель ЗМЗ-4062.10 объёмом 2,5 литра и мощностью 136 л.с. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. К слову, в основном автомобиль комплектовался двигателем ЗМЗ-4052.10 (155 л.с.), ГАЗ-3105 V8 (170 л.с.) и дизельным агрегатом ГАЗ-560 (110 л.с.). Некоторые версии -3111 даже получили рядные "четверки" и V-образные "восьмерки" от Toyota.

Фото: www.auto.ru

Напомним, дизайн экстерьера ГАЗ-3111 отличается "упругими" формами и обилием хромированных стилистических деталей. "Волга" обладает полностью оригинальным кузовом, но построена на модернизированном шасси ГАЗ-3110 с зависимой рессорной задней подвеской. Впервые на семействе "Волг" было применено реечное рулевое управление с гидроусилителем, а также применена антиблокировочная система тормозов. Салон выделяется передней панелью с современной (для того времени) архитектурой, появилась возможность для установки подушек безопасности.

Горьковский автозавод выпускал модель в период с 1999 по 2004 годы. Всего за эти годы было собрано исключительно вручную 424 экземпляра. Выставленная на продажу "Волга" 2001 года.

Завод возлагал большие надежды на новое поколение "Волги", но до серии дело так и не дошло. ГАЗ-3111 должен был стать прорывом для отечественного автомобилестроения - применялись технологии, которые были даже не у всех ведущих мировых производителей. Однако седан пользовался низким спросом из-за высокой стоимости (16-18 тысяч долларов), в итоге проект решили закрыть.

Отметим, ГАЗ завершил производство легковых автомобилей после прекращения выпуска седанов Volga Siber в 2010 году. Модель сходила с конвейера три года и являлась не собственной разработкой российской марки, а лишь лицензионной копией Chrysler Sebring.