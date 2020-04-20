Москвичи получили ошибочные уведомления об аннулировании пропусков

В Москве некоторые владельцы разовых цифровых пропусков с истекшим сроком действия могли по ошибке получить сообщение об аннулировании. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий, отметив, что такие уведомления приходили некоторым жителям столицы в воскресенье.

По данным специалистов, аннулирование пропусков с истекшим сроком действия происходит в системе автоматически. Москвичам приходило ошибочное письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН.пишет РИА Новости. В департаменте отметили, что всем получившим такие уведомления, будут направлены дополнительные письма с извинениями. Проверить статус своего пропуска можно с помощью сервиса на сайте nedoma.mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, начиная с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Контроль за соблюдением пропускного режима при поездках на автомобиле будет осуществляться с помощью камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.