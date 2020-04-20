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20.04.2020 18:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Осужденному за участие в незаконных митингах снизили наказание

Текст: Александр Степанов

В Москве суд уменьшил тюремный срок Константину Котову, который был осужден за неоднократные нарушения порядка проведения митингов, - с четырех до полутора лет колонии.

За незаконное преследование участнику митинга присудили 100 тысяч рублей

Судья Мосгросуда постановил отменить приговор Тверского районного суда, частично удовлетворить апелляционные жалобы и в итоге назначил наказание в виде одного года и шести месяцев колонии. О таком сроке просил и представитель обвинения.

В Мосгорсуде пояснили, что время содержания Котова под стражей в СИЗО в период с 13 августа по 14 октября 2019 года, а также со 2 марта по 20 апреля будет зачтено в срок наказания из расчета день за полтора. Отбытый же срок в колонии будет посчитан как день к одному. В итоге осужденному осталось до выхода на свободу еще около восьми месяцев.

Ранее на дело Котова обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Так, в январе на сайте главы государства появилось указание проверить обоснованность приговора Котову. Конституционный суд после жалобы защиты постановил пересмотреть дело.

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