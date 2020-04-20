У трех студентов академии СК в Москве выявили признаки коронавируса

У трех студентов Московской академии Следственного комитета выявили признаки коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в СК РФ.

Так отметили, что первые признаки заболевания удалось отследить благодаря "скрупулезному подходу к здоровью обучающихся".

Три студента госпитализированы в одно из медицинских учреждений Федерального медико-биологического агентства России.

"Изначальные симптомы практически отступили", - отметили в СК.

На прошлой неделе сообщалось, что воспитанников Нахимовского училища с COVID-19 изолировали в военном санатории. Из 155 воспитанников, сдавших в столице тест на коронавирусную инфекцию, 31 показал положительную реакцию.

Как предполагают в Минобороны, источником заражения мог оказаться преподаватель училища, который накануне общался в Москве со своими знакомыми.