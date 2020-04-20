Первый случай заражения COVID-19 выявили в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре подтвердился первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в понедельник на заседании оперативного штаба представители Роспотребнадзора.

"Комсомольчанин вернулся в город из другого региона. Сейчас устанавливаются его контакты, сам он находится в медицинском учреждении", - сообщается на сайте городской администрации.

На особом контроле находятся также 823 человека, зараженные ОРВИ, 26 пациентов с пневмонией и 757 горожан, вернувшихся из зарубежных поездок. В их числе 36 человек - работники авиационного завода, находившиеся в длительной служебной командировке в Китае. В минувшие выходные их поместили в обсерватор.

Напомним, что всего в Хабаровском крае подтверждено 185 случаев заражения коронавирусом. 16 человек выздоровели, пятеро скончались.