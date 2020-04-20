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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С кем кашу сваришь

Горячее питание: пережить коронавирус и успеть до сентября
Текст: Тимур Алиев, Никита Зайков, Айгуль Камаева, Ксения Колесникова, Анна Скудаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)
Коронавирус в топе новостей. Ученики сидят по домам. Школьные столовые стоят пустые. А что дальше? Напомним: по поручению президента все ученики младших классов должны получать здоровое, горячее, а главное - бесплатное питание. В тех регионах, где уже есть техническая готовность, - с 1 сентября этого года. Где технически пока не готовы, - отсрочка до 1 сентября 2023-го.
Все ученики 1-4-х классов будут получать здоровое, горячее, а главное - бесплатное питание. Фото: Сергей Куксин/РГ Все ученики 1-4-х классов будут получать здоровое, горячее, а главное - бесплатное питание. Фото: Сергей Куксин/РГ
Все ученики 1-4-х классов будут получать здоровое, горячее, а главное - бесплатное питание. Фото: Сергей Куксин/РГ

Всего в России чуть больше 40 тысяч школ. По данным минпросвещения, в начальной школе сегодня учатся 6,8 миллиона ребят. В сентябре их может быть еще больше: число первоклашек растет в последнее время аж на 100 тысяч в год. Все ли регионы успеют подготовиться, чтобы кормить младшеклассников, что называется, с пылу с жару?

- Последнее масштабное переоснащение школьных столовых было в 2008-2011 годах. Поэтому во многих требуются замена оборудования и капитальный ремонт. До сих пор в России есть 465 школ, где пищеблоки нужно создавать с нуля, - рассказал "РГ" президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Ранее 68 регионов заявили о том, что хотят бесплатно кормить свою началку уже с сентября 2020 года. Но полная готовность пока далеко не у всех. Так, запустить горячие обеды и завтраки во всех школах хоть завтра могут Чукотка, Москва, Ярославская, Амурская, Кемеровская области и некоторые другие... При этом есть регионы, где в основном все готово, однако без пищеблоков остаются несколько отдаленных малокомплектных школ, рассчитанных на 15-20 детей, например в Башкирии.

- Организация питания - это зона ответственности муниципалитетов, но уверяю: никто из детей голодным не останется. Мы предлагаем поставлять в такие школы не полуфабрикаты, а уже готовые блюда в специальных термосах. Прорабатываются и другие варианты, - говорит министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.

До введения дистанционного обучения горячее питание в Башкирии получали почти 95 процентов школьников. Это один из самых высоких показателей по стране. С 1 сентября 2020 года планируется кормить детей в началке на 55 рублей в день. Регион рассчитывает получить на бесплатное горячее питание учеников начальных классов более 720 миллионов рублей из федерального бюджета, а республиканский бюджет зарезервировал 260 миллионов.

Фото: Татьяна Андреева
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В Костромской области с нового учебного года 30,5 тысячи учеников начальных классов тоже будут питаться бесплатно.

- Бесплатное горячее питание ученики начальных классов начнут получать уже с 1 сентября. Качественное, сбалансированное, полноценное. Все условия есть, чтобы проект заработал, - заявил председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

В Алтайском крае ситуация не столь радужная. С одной стороны, почти все школы - 1046 из 1086 - готовы обеспечить бесплатным питанием младшеклассников. С другой - на замену буфетов пищеблоками в оставшихся сорока "малокомплектах" потребуется еще 11 миллионов рублей. А всего на ремонт и обновление оборудования в школьных столовых нужно примерно 700 миллионов.

Напомним: по данным министерства просвещения, регионам в 2020 году будет выделено более 20 млрд рублей на обеспечение детей в начальной школе бесплатным питанием. Но эти деньги предназначены только на закупку продовольственного набора. Средний расчет - 60 рублей за горячее блюдо и напиток. А на инфраструктуру регионы должны находить средства сами. И далеко не во всех школах в принципе можно организовать пищеблок по современным СанПиНам: есть здания старые и совершенно неприспособленные.

В России чуть больше 40 тысяч школ. Из них - 465, где пищеблоки нужно создавать с нуля

К примеру, в селе Уцмиюрт Бабаюртовского района Дагестана вроде бы построили современную школу на 640 ученических мест. Но, как выявила проверка ОНФ, подрядчик выполнил работы халатно, и школа так и не была введена в эксплуатацию. "В старой школе туалеты на улице, дети пили воду из уличного крана. Их перестали кормить из-за того, что здание пищеблока обвалилось", - говорят возмущенные родители.

По словам директора школы Мансура Магомедова, чтобы обустроить новую столовую, других помещений нет. Как он рассказал, администрация района предложила школе решить вопрос самостоятельно, организовав пищеблок... в спортзале! Теперь чиновниками администрации Бабаюртовского района занимается прокуратура.

Комментарии

Геннадий Онищенко, академик, первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Впервые за всю историю питание в российских школах будет финансироваться из федерального бюджета. Эта мера поддержки затронет более семи миллионов ребят. Предусмотрены очень серьезные средства. И чтобы они правильно расходовались, нужно привести нормативно-правовую базу правительственных министерств и ведомств, причастных к этому вопросу, в соответствие с подписанным президентом законом.

Многие регионы провели хорошую большую работу: уже есть развернутая картина по всем школам, по их готовности и материально-технической базе. Ни в коем случае нельзя останавливать работу. По нашим подсчетам, с сентября 2020 года примерно 97 процентов учеников 1-4-х классов уже смогут питаться в школах. А там, где нет пищеблоков, сейчас рассматривается вариант сухпайков - продуктовых наборов, которые многие школьники сегодня уже получают на дистанционном образовании.

Фото: iStock
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Борис Екимов, член Совета при президенте по русскому языку, писатель (г. Калач-на-Дону):

- Президентская программа организации горячего питания в школах, конечно, будет выполнена. Уже сейчас губернаторы начали рапортовать: "Хоть завтра!". Но если с городскими школами проблем будет меньше, то в школах сельских, тем более малокомплектных, "хоть завтра!" не получится. Нужно находить и ремонтировать помещения для приема пищи, закупать оборудование, монтировать, где-то полностью менять пищеблоки.

Многие школы сел и райцентров России были построены в 50-х и 70-х годах прошлого века. Капитального ремонта они не знали. Лишь бы что-то подмазать да подкрасить на копеечные бюджетные деньги да на родительские и, порой, учительские. Нужна перспективная, государственная программа по восстановлению сельских школ. Об этом, среди других вопросов, говорилось и было поддержано президентом на заседании Совета по русскому языку.

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