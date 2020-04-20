На Сибирь надвигается аномальная жара

В ближайшие дни в Сибири ожидается резкое изменение погоды. В некоторых регионах столбики термометра поднимутся до 30 градусов.

В третьей декаде апреля в синоптики прогнозируют в Сибири по-настоящему летнюю жару. Согласно данным Гидрометцентра России, уже в середине этой недели в Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях температура поднимется до 27-28 градусов. А жарче всего будет в Алтайском крае, где 23-24 апреля ожидается 30 градусов по Цельсию.

Мощный вынос тепла над Западной Сибирью объясняется пересечением двух циклонов. Потоки воздушных масс несут теплые ветры из Китая и Средней Азии.

- Мы находимся в самой теплой части антициклона, преобладают юго-западные воздушные потоки, которые и принесли нам аномальное тепло. Вполне возможно, что температура побьет все рекорды и будет перекрыт исторический максимум, - рассказала "РГ" начальник ФГБУ "Обь-Иртышское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Наталия Криворучко

Аномальная жара в апреле грозит Сибири массовыми лесными пожарами. Практически во всех регионах установлен особый противопожарный режим. Жителям запрещено выезжать в лес, разводить костры и сжигать мусор. Однако эти запреты нарушаются повсеместно. Ежедневно в лесных массивах регистрируется несколько серьезных возгораний.

- Несмотря на действующий режим самоизоляции, граждане продолжают сжигать траву и мусор, разводить костры и использовать открытый огонь на природе, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области. - Из-за таких действий в регионе сильно увеличилось количество ландшафтных пожаров.

- По данным Региональной диспетчерской службы, за прошедшие выходные на территории Томской области уже зафиксировано более 50 термоточек, возникших из-за выжигания сухой травы, - сообщает администрация Томской области. - Одно возгорание перешло на территорию лесного фонда Асиновского лесничества, сейчас пожар локализован на площади 10 гектаров.