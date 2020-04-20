Омские айтишники начали печатать для врачей маски на 3D-принтерах

Резиденты омского ИТ-парка печатают на 3D-принтерах средства защиты от коронавируса для медиков. Первые защитные средства уже поступили в местные больницы.

Омские специалисты по 3D-печати и лазерной резки бесплатно изготавливают для медицинских работников защитные щитки и боксы, а также заколки для масок. К волонтерскому движению "Мейкеры против COVID-19" присоединились уже десять омичей.

- Щитки защищают глаза от брызг и могут быть полезны для медработников, которые впервые контактируют с пациентами, - рассказывает координатор "мейкеров" в Омске айтишник Владимир Шишкин. - Еще одно приспособление - заколка, которая снижает нагрузку с ушей. Врачам проще долго носить маски с такими заколками. Мы также делаем переходники для снорклинг-масок, которые служат для соединения этой маски с фильтром.

Волонтеры уже передали в три омские больницы 25 щитков, 45 заколок и 6 переходников для масок. Врачи оценили удобство средств защиты и попросили "мейкеров" изготовить более 500 защитных щитков и 435 заколок.

В планах айтишников - изготовление специальных боксов, обеспечивающих врачу дополнительную защиту от выдыхаемого пациентом аэрозоля во время интубации.