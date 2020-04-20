В Омске 70-летнего пенсионера обвинили в краже медицинских масок

Омская полиция возбудила уголовное дело в отношении 70-летнего жителя Привокзального поселка. Пенсионер украл из банка пакет с медицинскими масками, которые забыл посетитель.

За помощью в полицию обратился помощник машиниста. Он рассказал, что приехал в город из Калачинска, чтобы получить форму и упаковку с медицинскими масками. На обратной дороге машиниста зашел в банк на улице Карбышева, снял деньги и ушел, забыв пакет с вещами на подоконнике. А когда вспомнил и вернулся - пакета уже не было.

- Сотрудники уголовного розыска изъяли записи камер видеонаблюдения из зала, - сообщает УМВД России по Омской области. - Изучив их, они установили, что к краже вещей причастен 70-летний ранее не судимый житель Привокзального поселка.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Сумма ущерба составила 6 700 рублей.

Похищенные маски вернули машинисту.