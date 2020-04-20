В Омске мать сбросила ребенка прохожим, спускаясь по простыням с 4 этажа

Омская полиция разыскивает молодую мать, пытавшуюся спуститься по простыням с четвертого этажа со своим трехлетним сыном. Она ушла из больницы в неизвестном направлении.

- В настоящее время еще местонахождение устанавливают сотрудники ПДН, - рассказал "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Мать будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Как было установлено в ходе проверки, 27-летняя омичка с ребенком проживает на проспекте Менделеева вместе с родителями. Вечером в субботу ее отец и мать уехали по своим делам, а дочь заперли в квартире, беспокоясь за внука. Она употребила спиртное и порывалась уйти на гулянку.

В результате омичка приняла решение спуститься с ребенком с четвертого этажа по простыням. Одной рукой она цеплялась за самодельный канат, другой удерживала сына. Когда мать поняла, что у нее не хватает сил - принялась кричать и просить о помощи.

Крики услышала соседка женщины. Она выглянула в окно, оценила ситуацию и начала собирать прохожих, чтобы поймать мальчика. В этот момент у матери ослабли руки, и она сбросила сына вниз. Падая, ребенок ударился головой о стену дома, но его успели подхватить стоявшие внизу люди.

- Женщина запуталась в простынях и была высвобождена только прибывшими сотрудниками МЧС, - сообщает УМВД России по Омской области.

Спасенного мальчика и его мать госпитализировали с травмами. У женщины было диагностировано состояние опьянения. Однако она отказалась от медпомощи и ушла из больницы.

Жизни ребенка ничего не угрожает. В полиции планируют поощрить соседку, благодаря которой мальчика удалось спасти.