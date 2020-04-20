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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ставрополье умер четвертый больной коронавирусом

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Ставропольском крае умер еще один пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом в понедельник сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

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- Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Врачи сделали все возможное. Выражаю глубокие соболезнования родным, - написал глава края.

Погибший стал четвертой жертвой COVID-2019 в регионе с начала эпидемии. Более подробной информации о нем не сообщается.

Всего в крае зафиксировано 244 случая коронавируса, 12 из которых установили за минувшие сутки. Инфекцию обнаружили в 25 муниципалитетах Ставрополья. В тяжелом состоянии находятся восемь пациентов, еще 37 средней степени тяжести. Выздоровели 27 человек.

Напомним, ранее карантин был введен в Пятигорске, где наблюдается взрывной рост числа заболевших. Сейчас город лидирует по количеству установленных фактов COVID-19 в крае.

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