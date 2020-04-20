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20.04.2020 20:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Хроника коронавируса

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 86(8140)

15:12 Хадж поставили под вопрос

Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня" допустил отмену хаджа в этом году. Паломничество намечено на конец июля.

Фото: Константин Завражин/РГ
Как мыть руки и убираться в квартире, если в ней есть заболевшие коронавирусом

15:00 Калининград просит не спешить

Пассажиры внутренних рейсов, прибывших в калининградский аэропорт Храброво, начали отправляться на двухнедельную самоизоляцию дома или в обсерваторах. Эта мера предосторожности будет действовать до 17 мая.

14:03 Дрон привез анализ

Беспилотник с образцом для тестирования на коронавирус прибыл в медицинский центр столицы Ганы - города Аккре - из больницы в глухой сельской местности. На его борту 50 проб, взятых у местных жителей. Это первый опыт использования дронов в борьбе с распространением коронавируса.

12:21 Маски едут в Россию

Поезд, везущий 20 миллионов медицинских масок, отправился из китайского города Сучжоу в Москву. Он пробудет в пути 12 дней . Партия медицинских изделий была собрана в Сучжоу в рамках соглашения о поставках с китайской компанией Sinopharm.

11:51 Новые койки для зараженных

Один из лечебных корпусов московской клинической больницы им. Ф .И. Иноземцева перепрофилирован для лечения пациентов с COVID-19. Он сможет принять 259 пациентов, предусмотрены 34 реанимационные койки. Власти города уверены, что рост выявленных случаев заболевания связан с повышением качества диагностики.

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
О чем говорил президент на совещании по борьбе с коронавирусом

11:21 Десяти миллионам французов выплатят компенсации

Без малого 10 млн человек во Франции затронуты режимом частичной безработицы. Это сотрудники 785 тысяч компаний, которые воспользовались специальным режимом, представленным правительством страны. Частичные безработные получают 84% своего чистого дохода до начала пандемии. Эти деньги выплачиваются из бюджета Франции.

09:03 Таиланд: три дня без смертей

Трое суток в королевстве не зафиксировано ни одной смерти, связанной с заболеванием COVID-19. При этом число инфицированных за сутки выросло на 27 человек. Всего в стране с начала эпидемии коронавирус был обнаружен у 2792 человек, 1995 выздоровели, 47 скончались.

В то же время в Гонконге за сутки не выявлено ни одного нового заболевшего коронавирусом.

08:45 Тяжелых больных стало меньше

Поступление в больницы пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии, сократилось, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Такую динамику он связывает с эффективностью принимаемых мер по разобщению людей и самоизоляции.

Фото: Александр Корольков/РГ
Госдума разъяснит все меры поддержки в условиях коронавируса

07:02 Вернулись домой

Ночным рейсом из Бангкока в Кемерово в Россию вернулись 76 граждан страны, застрявших в Таиланде. Среди них 61 человек - жители Кузбасса, остальные - из соседних регионов. Постановление о самоизоляции на дому было вручено 63 пассажирам, еще 13 человек отправились на карантин в обсерватор. В то же время из Мьянмы в Москву вылетел самолет с 48 россиянами на борту. Еще два рейса с назначением в Сочи и Ростов из Бангкока запланированы на вторник.

03:30 Половина самолетов не летает

Больше 17 тысяч воздушных судов, то есть 49% парка всех авиакомпаний мира, остаются на аэродромах и никуда не летят из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса во всем мире, подсчитали исследователи Boston Consulting Group. Массовый простой самолетов уже привел к тому, что четыре дочерних предприятия авиакомпании Norwegian объявили о своем банкротстве.

Данные о заболевших

На 20 апреля, по данным Роспотребнадзора, в России подтверждено 4268 новых случаев заболевания коронавирусом в 76 регионах, из них 2026 в Москве. Общее число заражений достигло 47 121 случая. По выздоровлению выписаны с начала пандемии 3446 человека. Под медицинским контролем из-за COVID-19 находятся 135 198 человек. С начала пандемии в России умерли от коронавируса 405 человек.

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