В Петербурге зафиксирован рекордный спад заявок на помощь волонтеров

То ли бабушки и дедушки с помощью добровольцев запаслись продуктами надолго, то ли (не дай бог) махнули рукой на самоизоляцию. Но, судя по всему, временное затишье было вызвано тем, что пенсионеры просто отмечали Пасху, сидя по домам. Уже в понедельник заявки снова так и сыпались, а волонтеры их стремительно разбирали и привычно неслись по городу в поисках нужных лекарств и "правильных" творожков.

Районный волонтерский чат "Пушкин + Колпино" - один из самых уютных. Здесь никто не спорит, общение пересыпано фразами "ребята, спасибо, вы прекрасны", участники делятся радостями и огорчениями, а иногда даже пишут песни. Да и может ли быть иначе, если в конце долгого, наполненного непростыми заявками дня координатор Валентина обращается к добровольцам: "Если бы не вы с вашим задором, находчивостью, отличным настроением, несмотря на причудливых и капризных заявителей, и желанием помочь даже в самой тяжелой ситуации, пойти навстречу, протянуть руку и звонить во все колокола, - я бы уже давно потеряла веру в человечность. Очень рада, что судьба столкнула меня с вами, пусть даже в такой неопределенной ситуации как нынешняя".

Валентина Брызгалина приехала в Санкт-Петербург из Кингисеппа - райцентра на западе Ленобласти - пять лет назад. Здесь она учится на лечебном факультете Медицинского университета имени Павлова. И вовсю волонтерит - активная натура не дает покоя.

- В добровольчество я вписалась года два назад. Скучно, наверное, стало - все говорят, что у меня "шило в одном месте", - рассказывает Валентина. - Участвовала в тех мероприятиях, которые были по душе: медицинские, спортивные, какие-нибудь фестивали - ради интереса, знакомств с классными людьми. Все было свежо и радужно.

Дальше больше. Суровые условия поступления в ординатору сделали свое дело, и к интересу присоединилась мотивация - баллы за волонтерство. Начала сотрудничать с организацией "Волонтеры- медики", это было как в сказке - ровно то, что нужно моей суматошной натуре: постоянно куда-то бежать, вести уроки в школах, проводить мероприятия… Я соорудила несколько проектов, мы с командой очень сплотились, стали как семья. И вот тут появилось какое-то новое чувство - не интерес и не выгода, а что-то сложно поддающееся описанию. После каждого полезного дела нас охватывало небывалое воодушевление, вошел в обиход термин "подсесть на волонтерскую иглу". Потом бам - карантин, всех мобилизовали на федеральный проект #Мывместе. Здесь я стала координатором южных районов Петербурга, прокачиваю лидерские навыки.

Я благодарна судьбе, что мне достались именно Колпино и Пушкин, потому что там живут чудесные люди. Поначалу было тяжко, да. Звонки летели без остановки, организация шаталась, сплошные недопонимания, район незнакомый и отдаленный от штаба - как туда возить средства индивидуальной защиты и сухпайки, ой… Голова кипела, я дни напролет не отрывалась от телефона, не могла нормально учиться, готовиться к экзамену (кстати, сдала на отлично), глаза болели от экрана. А к физической усталости добавлялась еще и моральная нагрузка - уровень жизни в здешних почти деревенских местах оставляет желать лучшего, а всех жалко и всем хочется помочь… Неопределенность - самое мягкое слово, которым можно описать мое состояние.

Валентина Брызгалина, координатор волонтеров по Пушкинскому и Колпинскому районам. Фото: Архив Валентины Брызгалиной

Но я сосредоточилась и начала шуршать. Набрала отменных помощников, наладила общение с разными структурами, вникла в суть дел, к которым ранее вообще никакого отношения не имела. И процесс пошел. Появились нужные контакты, доверие волонтеров, обоюдная поддержка.

Каждый день я диву даюсь, откуда столько терпения у людей берется?! Потому что заявки бывают... Ну проще уйти, хлопнуть дверью, бросить трубку, а то и словцом пожарче ответить. Однако это не про моих ребят. Они понимают, что всем тяжело, а пожилым - больше всех. И ворчат они нередко, потому что денег нет даже на самое насущное. Волонтеры то и дело помогают сверх программы. Кто-то докупит в пенсионерский пакет чего-нибудь вкусного за свои деньги. Кто-то поможет бабуле поднять продукты через окошко на корзинке, потому что у нее замок заело. Кто-то обзвонит все инстанции, чтобы выбить дедушке сухпаек, а потом еще и проконтролирует его передачу. Ох, я почти каждый день им говорю, что они красавчики, делают невообразимое. А они мне: "Это общая заслуга".

Да, есть среди наших заявителей откровенно отрицательные персонажи: хамят, грубят, используют, врут, что совсем одиноки, а дома сидят взрослые сыновья и ждут, когда их обслужит "волонтер-курьер". Вот тут надо взять себя в руки и собрать терпение по крупицам, чтобы продолжать работать.

Но ведь есть и те, кто благодарит со слезами на глазах, старается дать в подарок что-нибудь скромное и трогательное. Недавно мне волонтер прислала расшитую бисером открытку и яйцо из папье-маше, очень аккуратная работа, так ее бабуля наградила.

Каждый волонтерский день полон реальных чудес, откровений, тяжелых ситуаций, секундных решений. А еще - душевного спокойствия и того самого заразительного чувства, про которое я говорила в начале. Теперь оно не отпускает совсем, только подначивает.

У нас очень теплая атмосфера в команде, а я, если честно, в лицо ни одного еще и не видела. Возрастной диапазон большой - от двадцати до пятидесяти. Но мы так сплотились! И уже планируем, куда отправимся на пикник после всей этой заварушки. Русский дух силен, это факт, и только в сложных ситуациях обнажается личина каждого: кто будет сеять панику, кто присваивать все заслуги себе, а кто - стараться сделать мир лучше, несмотря ни на что и не требуя при этом многого: всего лишь маску, перчатки да отличный настрой!

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Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.