В Поморье ужесточают "антивирусные" меры из-за вспышки COVID-19 в психбольнице

Психиатрическую больницу закрыли на карантин и полностью продезинфицировали. По последним данным, заболевание у врачей и пациентов клиники протекает в легкой форме. Для их лечения переоборудовали отдельно стоящий корпус психиатрической клиники, в котором и случилась вспышка. На первом этаже разместили инфекционный стационар, на втором - обсерватор для тех, кто контактировал с больными. Для оказания квалифицированной помощи в клинику прибыли врачи-инфекционисты из областной больницы.

Локальным "нулевым" пациентом с COVID-19 стала одна из сотрудниц психиатрической больницы, которая общалась с большим количеством людей, сообщил региональный Роспотребнадзор. Где заразилась она сама - покажет эпидемиологическое расследование. Больничный городок находится в поселке за чертой Архангельска - казалось бы, локализовать очаг вирусного "пожара" не составит труда. Но многие сотрудники клиники живут в областном центре, они каждый день ездили на работу на обычных рейсовых автобусах.

Резкий рост числа заболевших привел к ужесточению антивирусных мер во всем регионе. Еще одним поводом для этого стала расслабленность северян. Как показали замеры, в выходные дни на улицах городов Поморья было непозволительно много людей. Так, в Архангельске индекс самоизоляции составил 3,5 (при максимальной отметке в 5 баллов, когда на улицах почти никого нет), в Северодвинске - 3,7, а в Котласе - всего 2,9.

Посещение детских и спортивных площадок будет запрещено, их оградят сигнальной лентой. Для северян закроют и другие общественные территории, в том числе парки и скверы. Контроль за передвижением без уважительных причин будет усилен.

Для жителей Поморья, которые возвращаются в область из неблагополучных по COVID-19 городов и регионов, вводится двухнедельный карантин. Командированных селят в гостинице при наличии справки об отсутствии коронавируса.