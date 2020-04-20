На борту вывозного рейса Бангкок - Екатеринбург оказался ежик

На борту самолета, который в минувшие выходные эвакуировал из Таиланда 180 жителей Свердловской и Челябинской областей, оказался еще один пассажир африканский еж. Одна из туристок купила его на отдыхе и взяла нового питомца с собой на родину.

Сотрудники управления Россельхознадзора, в чьи полномочия входит контроль за пересекающими госграницу животными, присутствовали в Кольцово вместе с представителями других надзорных органов. Прямо там они осмотрели ежика. У его хозяйки были при себе все необходимые ветеринарные документы на зверушку.

"Сейчас еж находится на тридцатидневном карантине в Центре реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Для питомцев, которые перенесли авиапутешествия, тут есть специально оборудованные помещения".

Во время карантина ежика проверят на различные инфекции. Его владелица, как и все пассажиры рейса Бангкок Екатеринбург, находится сейчас на изоляции: сразу после приземления лайнера туристов рассадили в автобусы и отправили в обсерваторы, где они проведут 14 дней.