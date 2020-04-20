Новости

Дальневосточников вернут на родину 14:45
Зачем белорусские радиостанции объединились в ассоциацию 14:45
Усы Супермена из "Лиги справедливости" исправили при помощи нейросети 14:44
В Петербурге два пациента сбежали из психбольницы 14:37
Лесные массивы Беларуси расширили по весне свои просторы 14:37
В России отзывают 500 автомобилей Mercedes-Benz 14:31
На борту вывозного рейса Бангкок - Екатеринбург оказался ежик 14:30
Установлена причина смерти женщины, скончавшейся у подъезда дома в Москве 14:30
Сбербанк временно отменил комиссию за досрочный перевыпуск карт 14:22
Со дна океана подняли пикапы, которые пролежали там два года 14:22
Названы самые полезные для мозга продукты средиземноморской диеты 14:21
На Сибирь надвигается аномальная жара 14:12
Правительство продлило выплату пенсий и соцпособий россиянам за границей 14:11
Калининградцы из мести сожгли машину председателя гаражного общества 14:11
Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей 14:05
Редкую "Волгу" с салоном из крокодиловой кожи продают за 4 млн рублей 14:05
В Новороссийске мать ответит за истязания шестилетнего сына 14:04
Госпитализированный телеведущий Васильев рассказал про целебную апатию 14:03
В Киргизии установят предельные цены на лекарства 14:02
ЦБ до 1 июня перечислит трлн рублей в бюджет от продажи акций Сбербанка 14:00
В Болгарии в автокатастрофе погиб известный оппозиционный журналист 13:57
В Югре охотиться разрешили только местным и обходя поселки вахтовиков 13:55
В Мордовии возбудили дело о расстреле супружеской пары 13:54
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии 13:46
Меркель сравнила с вакханалией дискуссии о смягчении карантинных мер 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
20.04.2020 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На борту вывозного рейса Бангкок - Екатеринбург оказался ежик

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области

На борту самолета, который в минувшие выходные эвакуировал из Таиланда 180 жителей Свердловской и Челябинской областей, оказался еще один пассажир африканский еж. Одна из туристок купила его на отдыхе и взяла нового питомца с собой на родину.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Суд поместил в обсерватор семерых уральцев, прилетевших из Таиланда

Сотрудники управления Россельхознадзора, в чьи полномочия входит контроль за пересекающими госграницу животными, присутствовали в Кольцово вместе с представителями других надзорных органов. Прямо там они осмотрели ежика. У его хозяйки были при себе все необходимые ветеринарные документы на зверушку.

"Сейчас еж находится на тридцатидневном карантине в Центре реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Для питомцев, которые перенесли авиапутешествия, тут есть специально оборудованные помещения".

Во время карантина ежика проверят на различные инфекции. Его владелица, как и все пассажиры рейса Бангкок Екатеринбург, находится сейчас на изоляции: сразу после приземления лайнера туристов рассадили в автобусы и отправили в обсерваторы, где они проведут 14 дней.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Видео: Совещание Владимира Путина с экспертами по ситуации с коронавирусом
В уральской больнице COVID-19 предварительно подтвердили у 78 человек
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии
Павел Крашенинников: Уважение соседей должно быть обоюдным
Цена нефти WTI упала до самого низкого уровня с 1999 года
Разработана характеристика личности малолетнего преступника
Хакеры превратили страх перед пандемией в инструмент шантажа