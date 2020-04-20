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20.04.2020 07:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Суд поместил в обсерватор семерых уральцев, прилетевших из Таиланда

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Семь человек, которые накануне вернулись в Екатеринбург из Бангкока, по решению Чкаловского районного суда Екатеринбурга принудительно помещены в обсерватор "Курганово" в Полевском. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского обсуда.

Напомним, накануне в Кольцово приземлился самолет, которым вернулись на родину 180 жителей Свердловской и Челябинской областей. "Это еще один эвакуационный рейс, чтобы помочь соотечественниками вернуться домой. По пути была техпосадка для дозаправки в Иркутске", - пояснили в "Уральских авиалиниях".

Рейс был признан неблагополучным с эпидемиологической точки зрения: изначально пять пассажиров не смогли попасть на него, так как у них была высокая температура и признаки ОРВИ.

"Паспорта и багаж пассажиров рейса должны пройти обязательную санобработку. Кроме того, все уральцы на вторые сутки пройдут тестирование на COVID-19. Напомним, процедура не проводится сразу после долгого перелета, поскольку это может травмировать слизистые пассажиров", - уточнили в оперативном штабе Свердловской области.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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После посадки лайнера в Екатеринбурге всех летевших на нем должны были изолировать. Они обеспечены средствами гигиены, одеждой, четырехразовым питанием. С ними работают четыре медсестры и два фельдшера. В случае необходимости будет оказываться неотложная помощь - время, которое потребуется бригаде, чтобы доехать до места изоляции, составляет 15 минут.

Однако, не все уральцы согласились следовать предписанию санитарных врачей. "Суд рассмотрел иски управления Роспотребнадзора о принудительном помещении в обсерватор туристов, вернувшихся из Таиланда. В условиях изоляции им предстоит пробыть до второго мая", - уточнили в облсуде.

Между тем

По данным на воскресенье, 19 апреля, на Среднем Урале лабораторно подтверждено еще 15 случаев COVID-19. Таким образом, всего в регионе 141 заболевший.

"Состояние шестерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, 27 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное, - рассказали в оперштабе. - Общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, достигло 52".

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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