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20.04.2020 22:23
Рубрика: Общество

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом на этой неделе

Текст: Ольга Игнатова

В конце этой или начале следующей недели Россия выйдет на плато заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире Первого канала заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, Россия уже недалека от пика по заболеваемости. "Аналитики ФМБА считают, что до мая мы точно будем на плато", - отметила Скворцова. А вот сколько на нем пробудем, по ее словам, пока сказать сложно.

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Скворцова отметила, что число тяжелых форм COVID-19, к счастью, не растет, а общий прирост есть. По ее словам, это говорит о том, что улучшилась выявляемость. Удается установить даже бессимптомных больных.

Тяжелые формы коронавируса, по словам Скворцовой, наблюдаются примерно в 20% случаев, а реанимационные - всего в 5%. Глава ФМБА также отметила, что число смертей от внебольничных пневмоний или вирусных инфекций скрыть невозможно. И перекодировать ее другим образом тоже невозможно. Поэтому официальной статистике можно доверять.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Распространение коронавируса COVID-19

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