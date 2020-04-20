Скворцова: 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, как ОРВИ

Доля бессимптомных носителей коронавируса составляет около 40%, еще 30% переносят заболевание в легкой форме, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Она пояснила, что у трети заболевших симптомы коронавируса похожи на ОРВИ.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что доля бессимптомных случаев заболевания в столице выросла до 60%. Кроме того, он подчеркнул, что в городе выполняется около 18 тысяч тестов на коронавирус ежесуточно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что в целом по России доля бессимптомных носителей COVID-19 составляет 45-50% от всех заразившихся.

При этом еще пару недель назад доля таких больных составляла 10-12, максимум 20% от общего числа инфицированных.