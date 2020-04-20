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20.04.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Российский завод Hyundai продолжает работать в одну смену

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai объявил о том, что завод компании в Санкт-Петербурге в период с 20 по 24 апреля планирует работать в одну производственную смену. Ежедневно предприятие будет выпускать 360 автомобилей как для экспорта, так и для российского рынка.

Как отмечается в пресс-релизе корейской марки, завод продолжает тщательно выполнять комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Большая часть сотрудников офиса трудится удаленно. О последующем графике работы предприятия компания проинформирует позднее.

Ранее Volkswagen опубликовал график возобновления производства своих заводов в Европе, Южной Америке и России. Постепенный рестарт конвейеров начнется как раз с сегодняшнего дня.

Напомним, глава Минпромторга Денис Мантуров накануне заявил, что на рынке производства и продажи автомобилей с апреля этого года ожидается спад, сроки которого пока трудно спрогнозировать.

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#Hyundai