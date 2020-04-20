Сокамерник Ярошенко умер после заражения коронавирусом

Один их сокамерников российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в американской тюрьме, скончался от коронавируса. Об этом рассказал адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Как сообщает ТАСС, его "койка находилась всего в двух метрах" от койки Ярошенко. Общая камера, в которой содержится россиянин, рассчитана на 100 человек, сейчас там настоящая паника.

По словам Ярошенко, которые передает его адвокат, тому заключенному три дня отказывали в медицинской помощи, и лишь когда он стал задыхаться, его отправили в изоляцию. А затем стало известно, что мужчина скончался от коронавируса.

Ярошенко считает, что он сам также заразился коронавирусом, у него проявились симптомы COVID-19, однако никакой помощи он не получает. По словам адвоката, его клиент уверен, что вирус поразил всех заключенных тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут), где он находится в настоящее время.

Власти США признали лишь около 70 случаев инфицирования в этом исправительном учреждении: 29 среди заключенных и 38 среди сотрудников.

Напомним, Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в намерении перевезти крупную партию наркотиков. Россиянин вину отрицает, называя дело сфабрикованным, а арест провокацией.