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20 апреля 2020 г.

Указ губернатора Свердловской области от 20 апреля 2020 года № 190-УГ "О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ и от 17.04.2020 N° 189-УГ, следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Ограничить на территории Свердловской области:

1) работу торговых, торгово-развлекательных центров и комплексов, за исключением объектов, реализующих продовольственные товары;

2) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки заказов, а также организаций, обеспечивающих питание работников организаций);

3) розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, с 19 часов до 10 часов по местному времени;

4) работу организаций, оказывающих услуги косметологов и визажистов, массажные услуги, услуги общественных бань, услуги фитнес-центров, спа-услуги общеоздоровительные и релаксирующие, услуги соляриев, иные услуги в сфере индустрии красоты (за исключением парикмахерских услуг), а также стоматологических поликлиник в части оказания плановой стоматологической помощи;

5) работу общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.

Запретить до 15 мая 2020 года любительскую и спортивную охоту, охоту в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий в Свердловской области, а также на особо охраняемых природных территориях областного значения.

Под организациями в настоящем указе понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные виды деятельности не могут осуществляться без образования юридического лица.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев



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