Светлая неделя: что надо сделать, а что делать нельзя

Пасха, Светлый праздник Воскресения Христова - настолько великий праздник, что длится он не одну пасхальную ночь, не один воскресный день, а все сорок дней. Ровно столько времени Воскресший Христос был со Своими учениками, вплоть до момента Вознесения на небо. Праздник Вознесения Господня в 2020 году мы будем отмечать 28 мая, значит Пасха, праздник Светлого Воскресения Христова длится у нас в этом году с 19 апреля по 27 мая - ровно сорок дней. Чествование главного события для христиан - Воскресение Христа из мертвых завершается "Отданием Пасхи" - торжественным пасхальным богослужением накануне праздника Вознесения.

"Воскресение Христово". Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.

Ровно сорок дней верующие приветствуют друг друга словами: "Христос Воскресе!", "Воистину Воскресе!" и троекратным целованием - это называется "христосование" (ударение на "о" во втором слоге). Считается, что традиция именно троекратного целования идет с апостольских времен, но в этом году, по всем известным причинам она под запретом, и это правильно: жизнь и здоровье близких дороже самых распрекрасных обычаев. Ведь важнее, если мы явим свою любовь не поцелуем, а конкретно проявленной ответственностью за жизнь и здоровье людей.

Пасха - время радости, поэтому весь пасхальный период, и даже больше - до праздника Троицы (7 июня) - принято молиться стоя, не делая земных поклонов - ведь они символизируют недостоинство падшего человека. Но раз мы на Пасху празднуем победу Христа над последствием грехопадения - над смертью, то коленопреклоненность становится неуместной. И сами коленопреклонения отменяются - вплоть до Троицы, когда верующие преклоняются уже в молитве Святому Духу.

Первая неделя празднования Пасхи в Церкви называется Светлой седмицей ("седмица" - это неделя по-церковнославянски). Вся Пасхальная неделя - как один день Светлой Пасхи, и богослужения Светлой седмицы фактически одинаковые, включая и торжественный крестный ход, который переносится на конец литургии. В Светлую седмицу все службы проходят при распахнутых Царских вратах - дверях, отделяющих алтарь от основного пространства храма. Открытые Царские врата - символ того, что отныне и рай открыт для нас! А для тех, кто смотрит телетрансляцию богослужений Светлой седмицы, это еще и возможность наблюдать за тем, что происходит во время богослужения в алтаре.

Еще одним отличительным признаком Светлой седмицы становится радостный колокольный звон. Помните, как у Есенина:

Колокол дремавший

Разбудил поля,

Улыбнулась солнцу

Сонная земля.

Издавна колокольный звон считался знаком Божественной победы над древними врагами рода человечества - дьяволом и смертью.

Отменяются в Светлую неделю и однодневные посты - в среду и пятницу. Нет на Светлой седмице и заупокойных молитв. Отпевания усопших совершается, но и они более чем наполовину состоят из песнопений Пасхи. На кладбище в этот период не ездят, для этого отведен особый день - Радоница (28 апреля), второй вторник после дня Светлого Воскресения Христова. Возможно, в этом году медики запретят нам на Радоницу съезжаться кладбища, и это не трагедия. Потому что Радоница не единственный день, когда поминают близких - родительских суббот в церковном календаре семь. Кроме того, любая суббота - день поминовения ушедших близких. Ну и наконец, в любом молитвослове можно найти молитвы об усопших и читать их дома, в любое время.

В Светлую седмицу нельзя венчаться - ведь это время духовной радости о Воскресшем Христе, которую не стоит смешивать с радостями плотскими. Венчания начинаются на Красную горку - народное название Фомина воскресенья (26 апреля), первого воскресенья после дня Пасхи.

Считается, что добрые дела, помощь и пожертвования сиротам, вдовам, больным и обездоленным, совершенные во время Светлой седмицы, помогают снять грех с души. И в дореволюционной России на Светлую седмицу средств и времени на дела милосердия не жалели. Помнили: совершенство христианства состоит в совершенной любви к ближнему. А проявляться эта любовь должна действенно - помощью тем, кто нуждается. Некогда в России было отдельное явление - пасхальная благотворительность, которая охватывала всех, от самых бедных до семьи Государя Императора. Широко открывались на дни Пасхи двери домов - не только для друзей и родственников, но и для убогих, для нищих. Им, обездоленным, накрывался праздничный стол, заранее готовились денежные подаяния. Пожмотишься на Пасху, пожадничаешь, не видать тебе Царствия Божьего, и к тебе, грешнику, Господь не будет милостив. Корзины с пасхальными яствами посылали в приюты, больницы, богадельни, тюрьмы. Никому и в голову не приходило считать деньги, потраченные на пасхальную благотворительность, потерей. Нет, это было приобретение! "Не оскудеет рука дающего! Блаженнее давать, чем брать", - эти евангельские слова стали народными поговорками. Причем конверты с твердыми тогда рублями не просто посылали в богоугодные заведения и нуждающимся. Важно было лично засвидетельствовать уж если и не любовь, то внимание к обездоленным, а как же! В Страстную неделю в церквях вспоминали слова Иисуса о том, что когда ты помогаешь нуждающимся, ты помогаешь Самому Христу. А еще притчу о бесплодной смоковнице: засохла она, погибла, не дав потомства, без дел веры. Поэтому пасхальная благотворительность была обязательной - как у богатых, так и у тех, кто едва сводил концы с концами. "Хоть копейку, да подай! Мала копеечка, да всех спасет!". И чувство радости от того, что ты можешь быть щедрым, добавлялось к радости от праздника Воскресения Христова. В этом году, конечно, не до пасхальных благотворительных балов и базаров, но зато средства связи сейчас таковы, что можно помочь нуждающимся даже не покидая дивана. Помочь врачам, которые сегодня на передовой. Или, можно, если здоров, принести больному соседу лекарства и продукты. Приободрить пожилых из далекого дома престарелых: на Пасху нет места тоске и одиночеству, особенно в век Интернета. Или, можно подтянуть соседского ребенка в математике, химии, литературе - по видеосвязи! Да мало ли какое доброе дело может подсказать отзывчивое, милосердное сердце в дни пасхальной радости! Радость она ведь требует, чтобы человек ею поделился - с ближним, с дальним!

Святой IV века Григорий Богослов говорил, что "Пасха возвышается над другими праздниками, как Солнце над звездами". И Светлая неделя празднования Воскресения Христова пролетает как один миг, принадлежащий вечности, где, как сказано в Откровении Иоанна Богослова "времени уже не будет".