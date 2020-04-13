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13.04.2020 00:30
Рубрика: Общество

Страстная неделя: что делать нельзя, а что сделать нужно

Текст: Мария Городова
У православных началась Страстная неделя (13-18 апреля). "РГ" рассказывает, как ее правильно провести в 2020 году.
Икона "Несение Креста". Фото: иконописная мастерская Свято-Троицкого храма ( город Курск) Икона "Несение Креста". Фото: иконописная мастерская Свято-Троицкого храма ( город Курск)
Икона "Несение Креста". Фото: иконописная мастерская Свято-Троицкого храма ( город Курск)

1. Почему Страстная? Какие события вспоминают в эти дни?

В Церкви слово страсть употребляется в двух случаях: когда говорят о противоестественном, греховном влечении души, к примеру, о страсти чревоугодия, и когда имеют в виду страдание.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Значения эти взаимосвязаны, потому как противоестественное влечение неизбежно приводит к страданию. Но в названии Страстной недели слово "страсть" означает только "страдание", ведь Иисус Христос, последним дням земной жизни которого и посвящена Страстная неделя, безгрешен по своей природе.

Поэтому Страстная неделя (в Церкви говорят "седмица") - это неделя перед Пасхой, когда мы вспоминаем страсти Господни: предательство Христа Иудой, одиночество и молитву до кровавого пота в Гефсиманском саду, арест, несправедливое осуждение Христа на крестную смерть, нестойкость и даже отречение от него самых близких учеников, его крестный путь - то есть, буквально, дорогу с крестом на спине на Голгофу, распятие, смерть на кресте, погребение и трехдневное сошествие Христа в ад. Событие воскресения Христа отмечается уже Пасхой, праздником Светлого Воскресения Христова.

2. Что происходит в Страстную неделю?

Как говорят богословы, первые сорок дней Великого поста - время, когда мы идем навстречу к Богу, а Страстная неделя, календарно отделяемая от этих сорока дней Лазаревой субботой и праздником Входа Господня в Иерусалим (Вербным воскресеньем), время, когда сам Бог идет навстречу нам.

Фото: Пресс-служба Донской митрополии
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Идет через страдания, принимая самую позорную, самую мучительную для человека смерть - смерть на кресте. Идет на смерть, чтобы, в силу своей безгрешности и в силу своей божественной природы, воскреснуть, и своим воскресением даровать и нам, людям, шанс.

Страстная неделя - время, когда Иисус преодолевает последние преграды, которые отделяют нас от Бога. Поэтому и для верующих седмица - период напряженных и удивительно пронзительных богослужений, а также дни самого строго поста. То есть Страстная неделя - это время нашего духовного рывка навстречу к Господу, время напряженной молитвы.

Чтобы подчеркнуть значимость дней Страстной недели, каждый из них получил название Великий и пишется с заглавной буквы: Великий Понедельник, Великий Вторник, вплоть до Великой Субботы.

3. Особенности Страстной недели в 2020 году. Что делать, если не идешь в храм?

Из-за эпидемии коронавируса в этом году священноначалие призывает верующих оставаться дома и молиться одновременно с ходом богослужения, транслируемым по ТВ.

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Таким образом мы проявим и свою любовь к ближним, и свою ответственность перед самыми незащищенными из нас.

Кроме молитвы во время онлайн трансляций из храмов, можно найти на православных сайтах последования для домашнего совершения богослужений Страстной недели и помолиться дома самостоятельно. А если читать церковнославянский текст параллельно с русским переводом, то даже самый просвещенный и подготовленный человек при этом неизбежно откроет для себя новые глубины, по-новому ощутит красоту и богослужения, и церковнославянского языка. И, конечно, стоит эти дни уделить Евангелию, тем главам, где рассказывается о последних днях земной жизни Христа.

4. Пост Страстной недели. Когда не есть, а когда уже можно?

Пост в дни Страстной недели держат даже те верующие, кому не удалось пройти долгий путь Великого поста.

Фото: iStock
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По монастырскому уставу с понедельника по пятницу едят только хлеб, овощи и фрукты, в Страстную Пятницу не едят вообще - в знак скорби: Иисус в этот день был распят и испустил Дух, а в Великую Субботу позволяется пища с растительным маслом.

Понятно, что в сам праздник Пасхи, то есть после праздничного богослужения в ночь с 18 на 19 апреля, пост отменяется. Нет поста и всю следующую неделю за днем Светлого Воскресения Христова, называемую Светлой (с 20 по 25 апреля). Надо учитывать, что такие строгие ограничения не касаются больных и ослабленных людей, а также тех, кто сейчас в условиях эпидемии вынужден усиленно трудиться.

5. Когда красить яйца, печь куличи, готовить творожную пасху?

Людей, которые только начали соприкасаться с миром христианства, в первую очередь волнует внешняя сторона приготовления к празднику Пасхи: как красить яйца и когда освящать куличи.

Фото: пресс-служба
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Отвечу сразу: не освящать, а получать благословение на непостную пищу - яйца, творожную пасху, сдобные куличи и мясные продукты. Слово "освящать" в данном случае употребляется не точно: ни яйца, ни буженина, ни даже кулич святынями после окропления их святой водой не становятся, мы просто получаем благословение на то, чтобы съесть это все в праздник. Но в быту используется именно слово "освящение", поэтому скажу: "Обычно освящают яйца с куличами и пасхами в Страстную Субботу и часто, для неуспевших, в воскресную ночь - после Пасхального богослужения.

Но в этом году вирус из Уханя внес коррективы и сюда. Поскольку освящение снеди всегда сопровождается скоплением народа, то проводить его будут только там, где можно будет сохранить между прихожанами необходимую дистанцию, обозначенную медиками в 1,5-2 метра.

Важно помнить, что освящение пищи только благочестивая традиция, а не таинство, поэтому ради безопасности ею в этом году можно временно пожертвовать. Красят же яйца и готовят остальную снедь обычно в Чистый четверг, или в Великую Субботу. Причем священники призывают к тому, чтобы хозяйственные хлопоты не затмевали для нас молитвы.

6. Что в 2020 году с таинствами Причащения и Исповеди на Страстную?

Обычно во время страстной недели принято обязательно придти на исповедь и причаститься. Самый популярный день для исповеди - Великая Среда, хотя можно исповедоваться в любой день Страстной седмицы. Просто, исповедуясь накануне Чистого четверга, верующие потом причащаются в четверг, потому что именно в этот день Господь установил Таинство Причастия.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
РПЦ советует прихожанам в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

Но накануне Страстной недели 2020 года официальный сайт Московской Патриархии опубликовал циркулярное письмо, в котором говорится, что во время эпидемии, "в заботе о жизни и здоровье людей, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце призвал православных христиан, исполняя предписания санитарных властей, воздержаться от посещения храмов и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя в богослужениях при их видеотрансляции".

А в официальном письме, разосланном в епархии РПЦ, напоминается, что Патриарх Кирилл призвал прихожан понести эти "временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних".

"Вместе с тем на тот случай, если санитарно-эпидемиологическая ситуация допускает возможность посещение храмов прихожанами или их частью, прилагается перечень конкретных мер по обеспечению безопасности клириков и прихожан", - читаем дальше в документе.

7. Что дальше?

Страстная неделя - удивительное время: скорбь окрашена не просто надеждой, нет, мы точно знаем: чем сильнее трагизм, чем дальше, вслед за Христом, мы движемся, вспоминая его крестный путь, тем ближе становится радость Воскресения. И это особенно важно помнить во время испытаний, выпавших нам в 2020 году.

Общество Религия Православный календарь с Марией Городовой Празднование Пасхи

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