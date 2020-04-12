Вербное воскресенье: как правильно провести праздник в этом году

Многие сетуют: карантин 2020-го года лишил нас красивейшего церковного праздника - Вербного воскресенья, или Вербной, как часто называют этот день в народе. Духовенство просит верующих воздержаться от прихода в храм на праздничное богослужение, рекомендует смотреть службу онлайн и даже объясняет, как мы сами можем освятить веточки вербы. Об этом позже, сначала о том, правы ли мы в своём разочаровании от того, что лишились красоты Вербного воскресенья.

Действительно, всенощное бдение, или всенощная Вербной - вечернее богослужение накануне воскресенья отличается необыкновенной красотой. Храм будто расцветает: тут и зеленое праздничное облачение духовенства, и целый лес, да нет, что там! - чаща упрямых прутиков с пушистыми шариками почек в руках прихожан. А потом, после освящения вербочек, после всенощной, пушистые веточки несут домой, и в огнях храма видно, как ручейки верующих с вербочками растекаются по еще не уснувшему городу. Красиво, неслучайно поэты - и Блок, и Брюсов, и Пастернак, и Солодовников - посвящали Вербной стихи. Только вот сегодня толпиться опасно. А уж растекаться потом по городу совсем безответственно. Но ведь и праздник Вербного воскресенья, если вдуматься, вовсе не про вербу. Он про жертвенную любовь. Про добровольную жертву, принесенную из любви. То есть про подлинную любовь ради ближнего, дальнего... И разве лишить себя красоты праздника ради того, чтобы вирус не убил этого ближнего, дальнего, - такая уж большая жертва?

А еще Вербное воскресенье про одиночество, непонимание, предательство, переменчивость толпы… И про то, что подвиг любви не бывает напрасным. Приступим.

В Церкви Вербную называют "Вход Господень в Иерусалим", в память о том, как за шесть дней до иудейской Пасхи Иисус триумфально въехал в столицу Иудеи.

Странные, необычные события предшествовали этому возвышенному шествию. 30 год нашей эры, окрестности Иерусалима гудят от слухов: "Появился Мессия - Спаситель, он исцеляет больных. Слепые по его слову прозревают, прокаженные очищаются от струпьев, умершие оживают! Разве вы не слышали, как он в прошлом месяце воскресил своего друга Лазаря, брата Марфы и Марии, уже четыре дня как похороненного в гробнице? Крикнул: "Лазарь, выходи!", и Лазарь вышел из склепа - обвитый погребальными пеленами! Покойника развязали, и он пошел! Кто мог бы сотворить подобное! Иисус - Мессия! Спаситель! Он творит чудеса, за ним теперь идут толпы учеников и последователей! Он наконец-то принесёт Иудее, порабощенной римлянами, свободу! Воздвигнет новое царство!" - ликовали в окрестностях Иерусалима.

Но то, что питало надежды простых людей, не могло не пугать власти. Тревожились и церковные иерархи: Иисус был для них смутьяном, ниспровергателем основ. Но слава о чудесах, творимых по слову Иисуса, разносилась по городам и селениям, и ничего поделать с этим было нельзя. Упоение от того, что победа над всей тьмой и несправедливостью мира уже недалеко, захватило и учеников Христа, они будто и не слышат горечи в словах Спасителя. Они пропускают Его исполненные скорби предупреждения мимо ушей. Такие чуткие и внимательные, они на этот раз будто не замечают Его горькой сосредоточенности - к чему скорбь, всем хочется быть победителями! Все жаждут, чтобы вокруг воцарилось царство справедливости, любви и радости. Особенно если тебе в этом царстве уготовлено не самое последнее место, и это правильно, и это заслуженно - ведь ты был у истоков его создания, ты сидел рядом, буквально за одним столом с грядущим царём!..

Такая атмосфера сопровождала событие входа Господа в Иерусалим за шесть дней до иудейской Пасхи. Удивительное дело, обычно Иисус путешествовал пешком. Но в этот раз - единственный! - Иисус решается въехать в столицу Иудеи верхом, через главные ворота. Наверное, для учеников это служит дополнительным сигналом о том, что "Царь грядёт". Но, понимая это, Иисус выбирает для Своего въезда не коня - символ царской власти, символ воина-победителя.

Нет, Спаситель просит Своих учеников пойти в ближайшее селение, найти там привязанного молодого осла, на которого никто из людей ещё не садился, отвязать его и привести к нему. "А если кто скажет вам: что вы делаете, - продолжает Иисус, - отвечайте, что он надобен Господу". Действительно, после таких слов хозяева животного безоговорочно отдают того ученикам Христа, те приводят ослёнка к Учителю, и после того, как на него, вместо седла, постилают одежды Иисуса, Спаситель въезжает в Иерусалим. Въезжает "на осляти" - символе мира на востоке.

Это был торжественный въезд. Единственный случай в земной жизни Христа, когда люди явно, не таясь, громко, с радостью прославляли Иисуса. С восторгом выкрикивая: "Осанна!", что в переводе с древнееврейского означает: "Спаси! Даруй спасение!". Аналогом этого возвышенного приветствия можно считать наше: "Да здравствует!"

Осанну выкрикивали не отдельные группки последователей, нет, в радостном упоении ликовала вся толпа: в Иерусалим накануне Пасхи стекалось огромное количество народа со всей Иудеи. "Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа!" Высшие слова прославления толпа выкрикивала искренно. Дорогу, по которой ступали копытца молодого ослёнка, несущего на себе Спасителя, жители Иерусалима устилали своими одеждами и финиковыми побегами, дети и женщины бежали вслед за Христом, размахивая пальмовыми ветвями - знак высочайших почестей на востоке. Народ был искренен в своём поклонении и ликовании. Пройдёт всего четыре дня, и та же толпа, что сегодня восторженно приветствует Иисуса криками "Осанна!", будет требовать от Пилата: "Распни Его!"

Почему? Чтобы разобраться в этом, надо понять, что именно люди ждали от Христа. Одни видели в нем нового политического Мессию, царя, устроителя нового царства. Другие того, кто накормит их. Третьи, возможно, ожидали новых чудес и исцелений.

Но в тот день почти две тысячи лет назад, в день Входа Господа в Иерусалим происходит не торжественный въезд на царство, нет, иное: Иисус грядет на вольные страдания. Он делает это из любви к человеку - пройдет всего несколько дней, и произойдет другое шествие - шествие Христа на Голгофу.

Вот именно это - вступление Господа нашего Иисуса Христа на путь Крестных страданий и вспоминают в Вербное воскресенье. Вступление на путь Крестных страданий ради спасения всех нас, из любви к человеку.

У нас нет пальмовых ветвей, чтобы приветствовать грядущего навстречу нам Христа, поэтому на утреннюю службу люди обычно приходят с ветками вербы, которую освятили накануне, на всенощном бдении. Эти освященные ветки вербы потом целый год хранят дома, украшают ими иконы…

Утренняя Божественная литургия сегодня тоже многим недоступна, и это особая боль для верующих, но духовенство объясняет - это тоже жертва любви, наша жертва любви ради того, чтобы никто не заболел, в том числе и священники, и пожилые прихожане, которых так много в наших церквях. Таинство Причащения, конечно, ничем не заменить. Но придет, придет время, когда причаститься можно будет без опаски. Ну а вербочки можно самим освятить уже и сейчас. По благословению Патриарха Кирилла миряне могут освятить вербы, прочитав тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим, а затем трижды окропив их святой водой со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Тропарь, то есть молитвенное песнопение, раскрывающее главный смысл праздника, в день Входа Господня в Иерусалим звучит так: "О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне". А вот перевод: "В общем воскресении прежде Твоего страдания удостоверяя, из мертвых воздвиг Ты Лазаря, Христе Боже. Потому и мы, как дети, держа символы победы, Тебе - Победителю смерти воззовем: "Осанна в вышних, благословен Грядущий во имя Господне!"

Подвиг любви небесполезен - скоро Пасха, праздник Воскресения Христова (19 апреля), но сначала Страстная неделя (13 - 18 апреля). Время, когда мы вспоминаем страдания Христа, на которые Он пошел из любви к нам, людям.