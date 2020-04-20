В мире
20.04.2020 18:19
Текст: Юрий Сизов

В Беларуси число заражений коронавирусом превысило шесть тысяч

К большому сожалению, ВОЗ так и не удалось обнаружить на нашей планете островка безопасности в океане пандемии коронавируса. Не стала исключением и 10-миллионная Беларусь, где к понедельнику, по данным минздрава республики, в шести областях уже зарегистрированы 6264 человека с положительным тестом на COVID-19.

Больше всего заболеваний, сообщает БЕЛТА, зафиксировано в столице - 3023 и в Витебской области - 1504 человек. В Минском регионе эта цифра значительно меньше - 789 человек, в Брестской области - 185, Гомельской - 322, Гродненской - 176, Могилевской - 265.

Фото: Евгений Козырев
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Правда, на начало недели в республике уже выздоровели и выписаны 514 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщает агентство. До сих пор в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 92 человека. Скончался и 51 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, подтвердили источники в минздраве.

А медики Беларуси в круглосуточном режиме в 25 лабораториях продолжают проводить проверку тестов на COVID-19. С начала февраля в РБ, судя по местной статистике, проведено уже более ста двух тысяч исследований. Кстати, стало известно, что именно на этой неделе начинается в РБ и внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене.

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