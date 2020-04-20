В Беларуси число заражений коронавирусом превысило шесть тысяч

Больше всего заболеваний, сообщает БЕЛТА, зафиксировано в столице - 3023 и в Витебской области - 1504 человек. В Минском регионе эта цифра значительно меньше - 789 человек, в Брестской области - 185, Гомельской - 322, Гродненской - 176, Могилевской - 265.

Правда, на начало недели в республике уже выздоровели и выписаны 514 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщает агентство. До сих пор в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 92 человека. Скончался и 51 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, подтвердили источники в минздраве.

А медики Беларуси в круглосуточном режиме в 25 лабораториях продолжают проводить проверку тестов на COVID-19. С начала февраля в РБ, судя по местной статистике, проведено уже более ста двух тысяч исследований. Кстати, стало известно, что именно на этой неделе начинается в РБ и внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене.