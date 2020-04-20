В России создали собственный мини-компьютер

Российская компания Hamster Robotics (резидент "Сколково") представила мини-ПК, примечательный тем, что он целиком состоит из российских комплектующих.

Устройство работает на двухъядерном чипе "Байкал Т1" под управлением операционной системы "ALT Linux", также созданной в России. По сравнению с линейкой мини-ПК от Intel компьютер обладает довольно слабой "начинкой": оперативной памятью DDR3, устаревшим коннектором USB 2.0. Ожидается, что цена составит от 25 до 30 тысяч рублей.

"Перспективы ПК на "Байкалах" очень туманные, особенно по уровню спроса со стороны частных пользователей, - считает Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. - Сравнение с Intel, на мой взгляд, слишком амбициозно. В текущих условиях многим предприятиям не до закупок экзотических компьютеров для экспериментов".

По его мнению, успех такого ПК будет целиком зависеть от ценовой политики, которую выберет компания-разработчик.

"Заявленная стоимость выглядит совершенно неоправданной, учитывая характеристики. Остается только внедрение в госсектор. Учитывая его емкость в России, потенциально это могут быть тысячи заказов. Пока что это единственная реальная возможность относительно массового спроса на решения с "Байкалами", - заключил Рябинин.