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20.04.2020 16:57
Рубрика: Digital

В России создали собственный мини-компьютер

Текст: Иван Черноусов
Российская компания Hamster Robotics (резидент "Сколково") представила мини-ПК, примечательный тем, что он целиком состоит из российских комплектующих.

Устройство работает на двухъядерном чипе "Байкал Т1" под управлением операционной системы "ALT Linux", также созданной в России. По сравнению с линейкой мини-ПК от Intel компьютер обладает довольно слабой "начинкой": оперативной памятью DDR3, устаревшим коннектором USB 2.0. Ожидается, что цена составит от 25 до 30 тысяч рублей.

Фото: сайт производителя
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"Перспективы ПК на "Байкалах" очень туманные, особенно по уровню спроса со стороны частных пользователей, - считает Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. - Сравнение с Intel, на мой взгляд, слишком амбициозно. В текущих условиях многим предприятиям не до закупок экзотических компьютеров для экспериментов".

По его мнению, успех такого ПК будет целиком зависеть от ценовой политики, которую выберет компания-разработчик.

"Заявленная стоимость выглядит совершенно неоправданной, учитывая характеристики. Остается только внедрение в госсектор. Учитывая его емкость в России, потенциально это могут быть тысячи заказов. Пока что это единственная реальная возможность относительно массового спроса на решения с "Байкалами", - заключил Рябинин.

Digital Технологии

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