Власти Ирака связали падение цен на нефть с коронавирусом

Падение цен на нефть напрямую зависит от ситуации с коронавирусом и введенных странами ограничений на передвижение. После ослабления этих мер рынок вернется к прежним показателям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя министерства нефти Ирака Асема Джихада.

По его словам, распространение коронавируса по миру "привело к застою на рынке сырой нефти и переполненности хранилищ", ввиду ограничения пассажирских и промышленных авиарейсов, отсутствия потребления топлива. Спрос оказался ниже предложения, что и вызвало "крушение цен на нефть".

"По мере того, как мы будем возвращаться к естественному темпу передвижений, это будет отражаться позитивно на потреблении нефти и на ценах. А пока имеются ограничения, мы будем наблюдать дальнейшие потери на рынках", - заявил Джихад.

Напомним, в понедельник нефть марки WTI впервые в истории упала до отрицательных значений (минус 40,32 доллара за баррель). Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи. Одной из главных причин этого считаются опасения, что в США в краткосрочной перспективе не хватит хранилищ для данного энергоносителя.