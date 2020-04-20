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Рубрика: В мире

Власти Ирака связали падение цен на нефть с коронавирусом

Текст: Юрий Когалов

Падение цен на нефть напрямую зависит от ситуации с коронавирусом и введенных странами ограничений на передвижение. После ослабления этих мер рынок вернется к прежним показателям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя министерства нефти Ирака Асема Джихада.

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По его словам, распространение коронавируса по миру "привело к застою на рынке сырой нефти и переполненности хранилищ", ввиду ограничения пассажирских и промышленных авиарейсов, отсутствия потребления топлива. Спрос оказался ниже предложения, что и вызвало "крушение цен на нефть".

"По мере того, как мы будем возвращаться к естественному темпу передвижений, это будет отражаться позитивно на потреблении нефти и на ценах. А пока имеются ограничения, мы будем наблюдать дальнейшие потери на рынках", - заявил Джихад.

Напомним, в понедельник нефть марки WTI впервые в истории упала до отрицательных значений (минус 40,32 доллара за баррель). Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи. Одной из главных причин этого считаются опасения, что в США в краткосрочной перспективе не хватит хранилищ для данного энергоносителя.

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