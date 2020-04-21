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Рубрика: В мире

Боевики похитили десятки артефактов на раскопках древнего города Эбла в Сирии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Боевики, обустроившие тренировочный лагерь на раскопках древнего города Эбла в Сирии, похитили золотые и каменные артефакты. Об этом сообщил директор департамента культуры провинции Хама Хазер Айлюлю, предположив, что террористы направились туда по наводке торговцев древними ценностями.

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По его словам, боевики целенаправленно искали усыпальницу правителей Эблы. В результате похищены десятки предметов из золота, изделия из камня, нанесен серьезный урон древнему городу, пишет ТАСС. Айлюлю отметил, что Эбла старше другой сокровищницы Сирии - Пальмиры, и один из самых интересных исторических городов в Сирии.

Эбла была столицей влиятельного государства, существовавшего в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. Раскопки города, начатые в шестидесятые годы двадцатого века, в последние годы были приостановлены из-за войны. Военнослужащие Сирии обнаружили на раскопках Эблы базу террористов, штабы, тренировочный лагерь, а в современных музейных постройках была оборудована химлаборатория. Здесь изготавливали начинку для снарядов, которыми обстреливали Алеппо и позиции армии САР. Ученые продолжают оценивать ущерб, нанесенный древнейшим руинам.

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