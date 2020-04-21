Боевики похитили десятки артефактов на раскопках древнего города Эбла в Сирии

Боевики, обустроившие тренировочный лагерь на раскопках древнего города Эбла в Сирии, похитили золотые и каменные артефакты. Об этом сообщил директор департамента культуры провинции Хама Хазер Айлюлю, предположив, что террористы направились туда по наводке торговцев древними ценностями.

По его словам, боевики целенаправленно искали усыпальницу правителей Эблы. В результате похищены десятки предметов из золота, изделия из камня, нанесен серьезный урон древнему городу, пишет ТАСС. Айлюлю отметил, что Эбла старше другой сокровищницы Сирии - Пальмиры, и один из самых интересных исторических городов в Сирии.

Эбла была столицей влиятельного государства, существовавшего в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. Раскопки города, начатые в шестидесятые годы двадцатого века, в последние годы были приостановлены из-за войны. Военнослужащие Сирии обнаружили на раскопках Эблы базу террористов, штабы, тренировочный лагерь, а в современных музейных постройках была оборудована химлаборатория. Здесь изготавливали начинку для снарядов, которыми обстреливали Алеппо и позиции армии САР. Ученые продолжают оценивать ущерб, нанесенный древнейшим руинам.