Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Снижение спроса на энергоресурсы из-за пандемии коронавируса и заполненность мировых нефтехранилищ оказывают негативное влияние на котировки "черного золота", которые почти ежедневно обновляют исторические минимумы.

Также на позиции Brent оказало влияние падение цен на североамериканскую нефть WTI к отрицательным значениям по контрактам с поставкой в мае. Сейчас цена марки WTI с поставкой в июне составляет 20,4 доллара за баррель.

Участники ОПЕК+, а также некоторые другие присоединившиеся к ним нефтедобывающие страны, в том числе США и Канада, договорились о регулируемом сокращении производства нефти, суммарно на 15 млн баррелей в мае-июне 2020 года, но этого пока недостаточно для разворота котировок к росту.