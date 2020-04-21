Что будет с рублем после заседания Банка России

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Некоторые контракты на американскую нефть пережили настоящий крах во время торгов в понедельник. Такую реакцию рынка объясняет страх того, что в США буквально заканчиваются нефтехранилища, а снижение добычи не поспевает за снижением спроса.

Этот обвал котировок привлек внимание прессы, но при более широком взгляде хорошо видно, что провал является скорее рыночной аномалией, нежели отражением ожиданий. Начиная с июньских фьючерсов, цены не опускались ниже минимумов марта до первых сообщений о готовящейся договоренности России и Саудовской Аравии. Это же касается и валютного рынка.

Рынок в России настраивается на смягчение политики Банка России 24 апреля, намеки на которое глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина дала рынкам в конце прошлой недели. Зачастую снижение ставок вызывает снижение курса валюты. Однако динамика российского рынка заставляет верить, что инвесторы смотрят на перспективу - за пределы краткосрочных колебаний.

При таком подходе смягчение монетарной политики в виде снижения ставок или каких-то мер поддержки ликвидности и смягчение условий для банков могут подстегнуть интерес покупателей. Ведь при стимулирующей денежно-кредитной политике выше шансы на быстрый перезапуск экономики после карантина и последующий уверенный рост.

Пожалуй, сейчас время для ЦБ смотреть сквозь пальцы на риски возможного ослабления курса валюты за счет снижения ставок и сосредоточиться на поддержке экономики. Вполне вероятно, что рынки оценят это внимание, а не будут наказывать рубль за это.

На наш взгляд, USDRUB может остаться в коридоре 73-75 на этой неделе. А EURRUB может колебаться в диапазоне 80-82.