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21.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после заседания Банка России

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

- Некоторые контракты на американскую нефть пережили настоящий крах во время торгов в понедельник. Такую реакцию рынка объясняет страх того, что в США буквально заканчиваются нефтехранилища, а снижение добычи не поспевает за снижением спроса.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Снизит ли ЦБ ключевую ставку на заседании 24 апреля

Этот обвал котировок привлек внимание прессы, но при более широком взгляде хорошо видно, что провал является скорее рыночной аномалией, нежели отражением ожиданий. Начиная с июньских фьючерсов, цены не опускались ниже минимумов марта до первых сообщений о готовящейся договоренности России и Саудовской Аравии. Это же касается и валютного рынка.

Рынок в России настраивается на смягчение политики Банка России 24 апреля, намеки на которое глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина дала рынкам в конце прошлой недели. Зачастую снижение ставок вызывает снижение курса валюты. Однако динамика российского рынка заставляет верить, что инвесторы смотрят на перспективу - за пределы краткосрочных колебаний.

При таком подходе смягчение монетарной политики в виде снижения ставок или каких-то мер поддержки ликвидности и смягчение условий для банков могут подстегнуть интерес покупателей. Ведь при стимулирующей денежно-кредитной политике выше шансы на быстрый перезапуск экономики после карантина и последующий уверенный рост.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Почему закончились ценовые войны на нефтяном рынке

Пожалуй, сейчас время для ЦБ смотреть сквозь пальцы на риски возможного ослабления курса валюты за счет снижения ставок и сосредоточиться на поддержке экономики. Вполне вероятно, что рынки оценят это внимание, а не будут наказывать рубль за это.

На наш взгляд, USDRUB может остаться в коридоре 73-75 на этой неделе. А EURRUB может колебаться в диапазоне 80-82.

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