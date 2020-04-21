Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-19)"

В связи с угрозой распространения в Чукотском автономном округе новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-19)", Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCo V)", Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 16 марта 2020 года № 100-рг "О введении режима повышенной готовности", в целях принятия дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установления правил поведения в условиях введенного режима повышенной готовности на территории Чукотского автономного округа, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также транспортную доступность населенных пунктов и особенности перемещения граждан между ними, решение Оперативного штаба от 17.04.2020 г. постановляю:

1. На всей территории Чукотского автономного округа до 30 апреля 2020 года включительно:

1) обязать граждан, прибывших в Чукотский автономный округ из других регионов Российской Федерации соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) или в иных помещениях в течении 14 дней с момента прибытия.

Гражданам, прибывшим для осуществления трудовой деятельности, самоизоляцию обеспечивают работодатели;

2) организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, привлекающим работников из-за пределов Чукотского автономного округа, обеспечить четырнадцатидневную изоляцию вновь прибывающих работников, а также проводить предварительные медицинские осмотры в государственных учреждениях здравоохранения, работников находящихся в Чукотском автономном округе;

3) запретить проведение спортивных, зрелищных, публичных, досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности;

4) прекратить работу кружков, секций, клубов для людей пожилого возраста, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, учреждениях культуры;

5) приостановить:

а) работу ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, кинотеатров, иных развлекательных и досуговых заведений;

б) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

в) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, Распоряжении Правительства Чукотского автономного округа от 31 марта 2020 года № 125-рп, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

г) работу фитнес- и тренажерных залов, бань (за исключением расположенных в сельских населенных пунктах), саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан.

Данное ограничение не распространяется на работу объектов, оказывающих парикмахерские, косметические услуги по уходу за кожей лица и тела, услуги маникюра и педикюра, услуги массажа, услуги соляриев (при условии обслуживания не более одного клиента в помещении одновременно, либо обеспечения социального дистанцирования между обслуживаемыми клиентами не менее 1,5 метров, а также с перерывом для проведения уборки и дезинфекции после каждого клиента со сменой средств индивидуальной защиты персонала);

д) предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Чукотского автономного округа, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан;

е) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

ё) бронирование и заселение граждан в гостиницы и другие объекты временного размещения граждан.

Данное ограничение не распространяется на бронирование и заселение граждан, являющихся жителями Чукотского автономного округа, следующих из других регионов к месту постоянного проживания (пребывания).

6) обязать всех работодателей:

а) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

б) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

в) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

г) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, а также работников, не прошедших четырнадцатидневную изоляцию в соответствии с пунктами 1, 2 настоящей части;

д) рассмотреть вопрос об отмене служебных командировок сотрудников, за исключением командировок, носящих неотложный характер или направленных на обеспечение безопасности и здоровья населения;

е) максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без участников;

ё) обеспечить санитарную обработку производственных помещений, транспортных средств, торговых залов, закрытых общественных пространств.

ж) обеспечить при наличии возможности:

гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позволяющий избежать скопления работников;

электронный документооборот и технические средства связи для обеспечения служебного взаимодействия;

сотрудников средствами для дезинфекции рук в достаточном количестве и постоянной доступности;

исключение использования в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

7) обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях.

Режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения, руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования;

8) обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

9) органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

2. Обязать граждан, находящихся на территории г. Анадырь, г. Певек, г. Билибино, п. Угольные Копи, с. Тавайваам, с. Кепервеем, дополнительно, помимо ограничений, установленных пунктами 1, 7, 8 части 1 настоящего постановления, не покидать места проживания (пребывания) до 30 апреля 2020 года включительно за исключением случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена;

3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Чукотского автономного округа, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

4) следования к месту (от места) приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

5) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

6) выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления отходов;

7) следования к месту (от места) осуществления любительского рыболовства.

3. Гражданам, находящимся на территории населенных пунктов Чукотского автономного округа, не указанных в части 2 настоящего постановления, рекомендовать не покидать места проживания (пребывания) до 30 апреля 2020 года включительно, за исключением случаев, указанных в пунктах 1-7 части 2 настоящего постановления.

4. Департаменту здравоохранения Чукотского автономного округа (Ищенко Н.М.):

1) обеспечить проведение предварительных медицинских осмотров, указанных в пункте 2 части 1 настоящего постановления;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, в соответствии с пунктом 7 части 1 настоящего постановления;

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому, лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками других подразделений;

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

5) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.

5. Департаменту социальной политики Чукотского автономного округа (Горностаева Т.А.):

1) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами пожилого возраста и гражданами, отнесёнными к группам риска, соблюдающими режим самоизоляции, а также гражданами, находящимися на принудительной самоизоляции, в том числе через Единый социальный телефон (42722)2-00-99;

2) обеспечить оказание гражданам, пожилого возраста и гражданам, отнесённым к группам риска, соблюдающим режим самоизоляции, а также гражданам, находящимся на принудительной самоизоляции, необходимых мер социальной помощи (социального сопровождения), в том числе с учетом их запросов, поступающих на Единый социальный телефон;

3) совместно с Департаментом здравоохранения Чукотского автономного округа и волонтерскими организациями обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно;

4) осуществлять работу Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения "Анадырский окружной психоневрологический интернат" на условиях карантина.

5) для оказания помощи лицам, находящимся в самоизоляции:

а) организовать работу горячей линии по оказанию социальной помощи для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

б) наладить взаимодействие с волонтерскими организациями для координации работы по оказанию социальной помощи, уделив особое внимание обеспечению лиц пожилого возраста лекарственными средствами, продуктами питания, средствами гигиены, товарами первой необходимости.

6. Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа (Боленков А.Г.):

1) перевести все общеобразовательные организации, организации профессионального и дополнительного образования Чукотского автономного округа на дистанционные формы обучения;

2) отменить массовые мероприятия с участием детей;

3) перевести учреждения дошкольного образования и учреждения общего образования, имеющие дошкольные группы, в режим работы дежурных групп с наполняемостью до 12 человек;

4) организовать работу с родителями несовершеннолетних и в средствах массовой информации, направленную на соблюдение мер пожарной безопасности в быту.

7. Установить, что ограничения, установленные настоящим постановлением, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

8. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", которое, является обстоятельством непреодолимой силы.

9. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа, Управлению Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу (Семенихин А.В.), Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу (Кандан А.А.), Управлению федеральной службы войск национальной гвардии по Чукотскому автономному округу (Ниненко М.Г.), ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу (Данилов В.И.) принимать исчерпывающие меры для обеспечения реализации настоящего постановления.

10. Признать утратившими силу постановления Губернатора Чукотского автономного округа:

1) от 2 апреля 2020 года № 31 "О дополнительных мерах в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции";

2) от 10 апреля 2020 года № 35 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 2 апреля 2020 года № 31";

3) от 13 апреля 2020 года № 36 "О внесении изменения в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 2 апреля 2020 года №31".

11. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин

Приложение к Постановлению Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы <1> - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа <2>:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации <1>, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы <1>, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46.

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<1> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

<2> Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).