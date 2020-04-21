Дмитрий Медведев усмотрел в обвале цен на нефть признаки сговора

Обвал нефти на фьючерсы марки WTI напоминает последствия картельного сговора между участниками рынка. Такое мнение высказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор", - написал бывший премьер-министр РФ на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Россия, исходя из своего опыта в этой сфере, предлагает торговать нефтью по принципу take or pay - то есть, "бери или плати".

"Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами", - сообщил Медведев.

Напомним, цены на майские нефтяные фьючерсы WTI на торгах в понедельник упали почти на 300% и достигли отрицательных значений - минус 37,63 доллара за баррель. Большинство экспертов связывают это с отсутствием спроса на нефть в США в условиях развития ситуации с коронавирусом.