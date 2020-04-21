Глава Минздрава выразил надежду на спад эпидемии коронавируса к лету

Темпы распространения коронавируса в России могут пойти на спад уже к лету. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, всех волнует вопрос, когда же можно будет вернуться к нормальному образу жизни. В Минздраве надеются, что к лету эта ситуация начнет спадать, и "дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках", - рассказал министр в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что на ранних этапах ситуация с коронавирусом в регионах выглядела идеалистично. Сейчас случаи заражения зарегистрированы в каждом из них, а более 700 пациентов в России находятся в тяжелом состоянии. Мурашко рассказал также, что регионам были выделены дотации, чтобы помочь им довести ситуацию до должного уровня.

По данным на 20 апреля, в России был зарегистрирован 47 121 случай заболевания коронавирусом в 85 регионах. За весь период в стране скончались 405 пациентов. Выздоровели 3 446 человек.