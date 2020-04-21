Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом наступит в России с 5 по 10 мая. Такую точку зрения высказал президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".

По словам Грефа, аналитики Сбербанка сделали математическую модель, в которую заложили оценку того, как заболеваемость развивается в других странах и в России. "По нашим оценкам, пик наступит в нашей стране примерно с 5 по 10 мая, и до этого периода времени критически важно соблюдать все требования карантина", - отметил Греф. Ранее похожую точку зрения высказывали эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). Они также прогнозируют пик эпидемии в России на начало мая. Но полностью снять карантин могут только в середине июня.

Глава Сбербанка уверен, что в конце концов вакцину для выработки иммунитета к коронавирусу создадут, как создавались вакцины от других болезней.

С начала эпидемии в России зафиксировано почти 53 тысячи случаев заражения, скончались 456 человек. За последние сутки выявлено 5 642 случая заболевания COVID-19.