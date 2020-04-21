Григорий Рапота - о том, будет ли создана союзная вакцина от коронавируса

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота дал эксклюзивное интервью газете "СОЮЗ.Беларусь-Россия".

Григорий Алексеевич, ежегодно в Союзном государстве в процессе реализации находятся 10-12 союзных программ, среди них есть и программы в сфере медицины. Может стоит нашим вирусологам - белорусским и российским - объединить усилия и в рамках новой союзной программы создать наконец союзную вакцину от коронавируса?

Григорий Рапота: Помечтать, конечно, можно… Если же нам серьезно затевать какую-то новую программу, то только на подготовку ее концепции и дальнейшие согласования уйдут года полтора. А вакцина нужна уже сейчас. Но все равно об этом надо думать, тут я с вами согласен.

У нас, кстати, уже есть союзные программы в этой области, и по нашей просьбе ученые - как с российской, так и с белорусской стороны - изучают вопрос использования результатов этих программы в борьбе с коронавирусом. В частности, была союзная программа "БелРосТрансген" - в результате ее реализации были разработаны технологии получения лекарственных средств на основе лактоферрина человека, который участвует в формировании иммунитета у младенцев. Сейчас его производят уже в промышленных масштабах. Логичен вопрос: нельзя ли этот готовый продукт использовать хотя бы для частичного решения той задачи, над которой бьются сейчас вирусологи всего мира? Сейчас наши ученые уже над этим работают.

Другая союзная программа - "ДНК-идентификация". К мысли о возможном использовании результатов этой программы в борьбе с коронавирусом меня подтолкнуло недавнее выступление одного из специалистов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В выступлении шла речь о наличии некоей генетической предрасположенности некоторых людей противостоять инфекции. Наша союзная программа как раз подразумевает разработки в области генетики. Мы уже связались с ее исполнителями и предложили изучить вопрос. Хорошо, если свой вклад удастся внести и участникам союзной программы.

Полный текст интервью с Григорием Рапотой читайте и смотрите в проекте "СОЮЗ" вечером 22 апреля.