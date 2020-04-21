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21 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Дата подписания 18 апреля 2020 г.
Опубликован 21 апреля 2020 г.
Вступает в силу 18 апреля 2020 г.

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" постановляю:

1. Гражданам при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций и соблюдать режим самоизоляции на дому в течение 14 дней.

2. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по автономному округу обеспечить медицинское наблюдение за лицами, обратившимися за медицинской помощью в связи с респираторными симптомами.

3. Родителям (законным представителям) обеспечить соблюдение детьми в возрасте до 14 лет режима обязательной самоизоляции.

4. Предоставлять по предварительной записи государственные услуги по выдаче органом опеки и попечительства разрешений на совершение сделок с имуществом, согласий на отчуждение и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений подопечных и несовершеннолетних лиц в автономном округе (в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурных подразделениях, расположенных в автономном округе), а также государственные услуги по предоставлению мер государственной поддержки гражданам, оказываемые акционерным обществом "Ипотечное агентство Югры".

5. Исполнительным органам государственной власти автономного округа и органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, осуществляющим государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль, не приостанавливать назначение проверок и иных контрольных мероприятий, проведение назначенных и запланированных проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", основанием для которых является угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также проверок регионального государственного строительного надзора, направленных на подтверждение безопасности выполняемых работ, применяемых строительных материалов в строящихся, реконструируемых объектах капитального строительства с момента поступления извещения застройщика или технического заказчика о начале строительства до принятия решения о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям законодательства.

6. Установить, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" не приостанавливается деятельность:

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю охотничьими патронами в специализированных магазинах, - на период проведения весенней охоты 2020 года;

акционерного общества "Ипотечное агентство Югры";

организаций, реализующих программы обучения водителей транспортных средств категорий "В", "С;

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих технический осмотр транспортных средств по предварительной записи.

7. Органам местного самоуправления Белоярского района осуществлять учебный процесс по реализации образовательных программ в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Белоярского района "Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват", муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Белоярского района "Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват" в очной форме.

8. Установить, что в период действия в автономном округе режима обязательной самоизоляции граждане могут покидать место жительства (пребывания) в случае следования к:

помещениям органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и государственных (муниципальных) учреждений автономного округа, организаций автономного округа, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, для получения по предварительной записи государственных (муниципальных) услуг, предоставление которых не приостановлено в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа;

организациям для прохождения собеседования с целью трудоустройства (заключения трудового договора) при отсутствии технической возможности его проведения с использованием дистанционных методов;

организациям, реализующим программы обучения водителей транспортных средств категорий "В", "С" для прохождения индивидуального практического занятия;

организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю охотничьими патронами в специализированных магазинах, - на период проведения весенней охоты 2020 года;

организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим технический осмотр транспортных средств по предварительной записи.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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