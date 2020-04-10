Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19", от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 марта 2020 года № 17 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18 марта 2020 года № 20 "О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 27 марта 2020 года № 23 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 31 марта 2020 года № 24 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 2 апреля 2020 года № 25 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 5 апреля 2020 года № 28 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", решениями Регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протоколы заседаний от 19 марта 2020 года № 13, от 21 марта 2020 года № 14, от 24 марта 2020 года № 15, от 27 марта 2020 года № 16, от 31 марта 2020 года № 17, от 3 апреля 2020 года № 18, от 7 апреля 2020 года № 19), постановляю:

1. С целью предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) продлить действие:

1.1. Режима повышенной готовности на период до особого решения с учетом состояния эпидемиологической обстановки.

1.2. Режима обязательной самоизоляции граждан до 1 мая 2020 года.

2. Гражданам:

2.1. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, указанных в приложении 4 к настоящему постановлению.

2.2. Соблюдать межличностную дистанцию не менее 1,5 метров.

2.3. Не посещать места отдыха, расположенные в лесах, парках, скверах в границах муниципальных образований автономного округа.

2.4. Не посещать объекты (территории) религиозных организаций, за исключением служителей и персонала религиозных организаций.

2.5. При передвижении с использованием личного автомобиля, такси (за исключением общественного транспорта, маршрутного такси) ограничить число пассажиров в нем не более одного или совместно с лицами, находящимся на самоизоляции в одном жилом помещении.

2.6. Не осуществлять строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, нарушающие тишину и покой граждан, в рабочие дни (в том числе в субботу) с 19.00 часов (текущего дня) до 16.00 часов (следующего дня), в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

3. Гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации:

3.1. В день своего возвращения по месту проживания или месту пребывания в автономном округе сообщать о факте своего возвращения, месте и времени пребывания на территориях за пределами Российской Федерации, информацию о своем самочувствии, а также контактную информацию незамедлительно сотрудникам аэропорта, вокзала, а также по номеру телефона Единой "горячей линии" в автономном округе по COVID-19: 8-800-301-68-88.

По указанному в настоящем пункте номеру телефона "горячей линии" граждане могут обращаться по вопросам, связанным с предупреждением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе.

3.2. Соблюдать постановления Главного санитарного врача Российской Федерации о нахождении в режиме изоляции на дому.

3.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

4. Казенному учреждению автономного округа "Центр социальных выплат" оперативно принимать заявления на оказание единовременной помощи при возникновении экстремальной жизненной ситуации дистанционно и выносить решения в срок не более 3 дней со дня их поступлений.

5. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам:

5.1. До завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19:

5.1.1. Отменить выезды организованных групп, направляемых на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия за пределы муниципальных образований автономного округа.

5.1.2. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.

5.1.3. Работодателям обеспечить возможность обработки рук дезинфицирующими средствами, с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры, а также обязательное применение работниками средств личной защиты.

5.1.4. Осуществлять уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции контактных поверхностей и мест общего пользования во всех помещениях, с кратностью обработки каждые 2 часа, использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха.

5.1.5. Обеспечить контроль соблюдения режима самоизоляции работников.

5.1.6. При наличии организационной и технической возможности организовать работу дистанционным способом с использованием удаленного рабочего места (работу на дому).

5.1.7. Предоставить работникам с семейными обязанностями по их желанию возможность ухода во внеочередной отпуск.

5.1.8. Продлить в соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода вахты работников, находящихся на территории автономного округа, с соответствующим регулированием работодателем оплаты труда.

5.1.9. Запретить направление работников в служебные командировки за пределы Российской Федерации, а также воздерживаться от направления работников в служебные командировки внутри страны.

5.1.10. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по автономному округу (далее - Роспотребнадзор по автономному округу) незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

5.1.11. Обеспечить создание в информационно-аналитической системе "Общероссийская база вакансий "Работа в России" (TRUDVSEM.RU) личного кабинета организации, актуализацию по мере необходимости сведений об изменениях численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением COVID-19, по форме, размещенной на названном ресурсе.

5.1.12. При осуществлении деятельности, в том числе с использованием курьерской доставки, обеспечить сотрудников, участвующих в ее организации и осуществлении, средствами индивидуальной защиты.

5.2. Продлить приостановление до 1 мая 2020 года:

5.2.1. Оказания стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме, в том числе оказания медицинской помощи маломобильным гражданам в неотложной форме на дому.

5.2.2. Тренировочного процесса (оказание спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том числе лицам, проходящим спортивную подготовку).

5.2.3. Деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров.

5.2.4. Деятельности СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

5.2.5. Работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, доставки заказов, а также столовых, буфетов, кафе, и иных организаций питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций.

5.2.6. Работы объектов розничной торговли, за исключением аптечных учреждений, объектов розничной торговли, реализующих устройства и средства связи, объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) исключительно непродовольственные товары первой необходимости, соответствующие перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р (в случае реализации объектами розничной торговли товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, установленных в указанном перечне, такие объекты розничной торговли вправе реализовывать товары, не включенные в него).

5.2.7. Деятельности развлекательных и досуговых заведений.

5.2.8. Оказания услуг по курению кальяна.

5.3. Приостановить до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

6. Не приостанавливать деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, перечень которых установлен в приложении 1 к настоящему постановлению.

7. Руководителям медицинских организаций автономного округа государственной системы здравоохранения и руководителям организаций социального обслуживания автономного округа запретить посещение родственниками граждан, находящихся на лечении в стационарных подразделениях медицинских организаций автономного округа с круглосуточным пребыванием, а также лиц, находящихся в организациях автономного округа, осуществляющих социальное обслуживание населения с круглосуточным размещением граждан, включая частные пансионаты, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19, уведомить о принятых мерах законных представителей граждан, обеспечить альтернативные (дистанционные) способы связи указанных граждан с родственниками.

8. Руководителям организаций социального обслуживания автономного округа независимо от организационно-правовой формы и формы собственности:

8.1. Приостановить прием граждан на курсовую реабилитацию и оздоровление в условиях круглосуточного пребывания.

8.2. Обеспечить режим изоляции в пределах территории организаций для получателей социальных услуг, находящихся на стационарном и полустационарном социальном обслуживании в условиях круглосуточного пребывания, до окончания срока действия договора о предоставлении социальных услуг.

9. Реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, комплексным центрам социального обслуживания населения, имеющим в структуре отделения социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, создать на период до 1 мая 2020 года дежурные группы для присмотра и ухода за несовершеннолетними указанной категории (в составе не более 8 человек каждая) по запросам родителей (законных представителей), которые оба (или один в неполной семье) работают в организациях, обеспечивающих необходимую жизнедеятельность общества, определенных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

10. Управляющим и иным организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, гарантирующим поставщикам энергетических ресурсов, сбытовым и ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги (ресурсы), взнос на капитальный ремонт, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19:

10.1. Обеспечить возможность гражданам и организациям дистанционного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (ресурсы), взносов на капитальный ремонт.

10.2. Проинформировать граждан и организации о способах дистанционного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (ресурсы), взносов на капитальный ремонт.

10.3. Не начислять пени за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги (ресурсы), взноса на капитальный ремонт за период с 1 марта 2020 года до дня отмены режима повышенной готовности.

10.4. Не ограничивать (не приостанавливать) предоставление коммунальных услуг (ресурсов) в случае неоплаты потребителем коммунальной услуги (ресурса) в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством.

10.5. Обеспечить уборку помещений общего пользования в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств, с соблюдением при проведении уборки рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике коронавирусной инфекции.

10.6. Приостановить организацию и проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в очной или заочной форме с проведением поквартирного обхода.

11. Гарантирующим поставщикам энергетических ресурсов не начислять пени, а также не вводить ограничение режима потребления электрической энергии и газа за несвоевременное и (или) неполное внесение платы потребителями указанных ресурсов, за период с 1 марта 2020 года до отмены режима повышенной готовности.

12. Государственным и муниципальным учреждениям автономного округа в срок до 15 апреля 2020 года осуществить авансовые платежи (два и более месяца) в счет будущих расчетных периодов ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами и иным юридическим лицам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги (ресурсы).

13. Торговым сетям обеспечить формирование запасов товаров первой необходимости, соответствующих перечням, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530, не менее чем на двухмесячный период.

14. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность в автономном округе с применением вахтового метода, на период введения режима повышенной готовности в автономном округе, связанного с распространением COVID-19:

14.1. Организовать ежедневный медицинский осмотр, включающий измерение температуры тела, сотрудников, в том числе на стационарных контрольно-пропускных постах, обеспечивающих допуск на территорию осуществления рабочей деятельности, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с респираторными симптомами и незамедлительным вызовом к ним медицинского работника.

14.2. Исключить доступ работников, проживающих в вахтовых поселках, в поселения, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью по показаниям медицинского работника.

14.3. Осуществлять доставку работников от мест постоянного и временного проживания (в том числе вахтовых поселков) к месту осуществления производственной деятельности без промежуточных остановок в поселениях с последующей дезинфекцией использованного транспорта, исключая использование общественного транспорта.

14.4 Осуществлять контроль за перемещением работников, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом, внутри региона и за его пределы (въезд, выезд), с предоставлением информации в соответствии с формой, установленной Оперативным Штабом.

14.4. При необходимости оказания работникам экстренной медицинской помощи немедленно информировать территориальный филиал ФБУЗ "ЦГиЭ", осуществлять вызов медицинского работника к нему без посещения медицинских организаций, расположенных в поселениях автономного округа.

14.5. Предусмотреть в журнале организации работ (общем журнале работ) ежедневное ведение списков работников, прошедших указанный в настоящем пункте осмотр, с указанием его результата.

14.6. Обеспечить сотрудников питанием, средствами индивидуальной защиты, ежедневную дезинфекцию служебных помещений, служебного жилищного фонда сотрудников, мест временного проживания сотрудников.

14.7. Обеспечить запас дезинфицирующих средств вирулицидного действия для проведения текущей уборки помещений на 3 недели, с обязательным пополнением.

14.8. Разработать инструкции по действию персонала в случае выявления больного (подозрительного) новой коронавирусной инфекцией.

14.9. Укомплектовать техническими средствами обеззараживания воздуха все административные помещения.

14.10. В столовых (пищеблоках) обеспечить введение усиленного противоэпидемического режима (усиленный дезинфекционный режим по режиму вирусных инфекций, масочный режим, УФ обеззараживание воздуха) в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

№ 02/2230-2020-32 "О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания".

15. Руководителям строительных организаций, организаций, занятых на производстве строительных конструкций, материалов и оборудования, организаций в сфере дорожного хозяйства:

15.1. Обеспечивать:

доставку сотрудников на строительную площадку (место производства строительных конструкций, материалов и оборудования), место производства дорожных работ, исключая использование общественного транспорта, с последующей дезинфекцией использованного транспорта;

места приема пищи на территории строительной площадки (места производства строительных материалов и оборудования) и доставку горячего питания для сотрудников, с последующей дезинфекцией мест приема пищи. В столовых (пищеблоках) обеспечить введение усиленного противоэпидемического режима (усиленный дезинфекционный режим по режиму вирусных инфекций, масочный режим, УФ-обеззараживание воздуха) в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/2230-2020-32 "О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания";

ежедневный медицинский осмотр и измерение температуры тела сотрудников. При выявлении у сотрудников признаков ОРВИ обеспечить их изоляцию и вызов врача. При необходимости оказания работникам экстренной медицинской помощи осуществлять вызов медицинского работника к нему без посещения медицинских организаций, расположенных в муниципальных образованиях автономного округа;

размещение объектов нахождения ответственных должностных лиц, курирующих строительство объектов (производство строительных конструкций, материалов и оборудования), вне общественных мест (на строительной площадке (месте производства строительных материалов и оборудования), в нежилых помещениях, оборудованных отдельным входом);

дезинфекцию служебных помещений, служебного жилищного фонда сотрудников, мест временного проживания сотрудников и направить органам местного самоуправления автономного округа информацию о сотрудниках, адресах их проживания.

15.2. Приостановить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотрев выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности собственников и предотвращению ущерба их имуществу. После завершения указанных мероприятий подрядным строительным организациям исключить пребывание работников на объектах капитального ремонта и в бытовках, чердачных и подвальных помещениях, обеспечить вывоз мусора, исключить хранение горючих и легковоспламеняющихся материалов, газовых баллонов в подвалах (чердаках) многоквартирных домов.

16. Приостановить до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19, предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг:

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурных подразделениях, расположенных в автономном округе (далее также - МФЦ), за исключением государственной услуги Министерства внутренних дел Российской Федерации "Выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации", а также государственных услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, - по предварительной записи через портал МФЦ и центры телефонного обслуживания;

в помещениях органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и государственных (муниципальных) учреждений автономного округа при личном обращении граждан, за исключением оказания по предварительной записи государственной (муниципальной) услуги по выдаче специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, автомобильным дорогам местного значения, участкам таких автомобильных дорог, в границах автономного округа.

16.1. Государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

16.2. Консультирование граждан по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг осуществляют должностные лица органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и государственных (муниципальных) учреждений автономного округа, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурных подразделений, расположенных в автономном округе, посредством телефонной связи, с условием обязательного ответа на каждый поступивший звонок.

16.3. Службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа обеспечить предоставление государственных услуг:

16.3.1 Непрерывно действующим организациям, осуществляющим деятельность на территории автономного округа.

16.3.2 Дорожным, дорожно-строительным организациям, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, строительным организациям, организациям, осуществляющим производство строительных конструкций, материалов и оборудования, осуществляющим свою деятельность на территории автономного округа.

16.3.3. Утвердить правовой акт о предоставлении государственных услуг в режиме повышенной готовности гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в организациях, указанных в подпунктах 16.3.1 и 16.3.2 настоящего пункта, по профессиям, поднадзорным органам Гостехнадзора.

17. Приостановить до 1 июня 2020 года государственную регистрацию заключения и расторжения брака.

Аппарату Губернатора автономного округа обеспечить изменение дат государственной регистрации заключения брака, расторжения брака, назначенных на апрель, май 2020 года, назначив новые после 1 июня 2020 года. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа осуществить его государственную регистрацию без участия приглашенных лиц.

18. Департаменту здравоохранения автономного округа:

18.1. Обеспечить оказание медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи COVID-19, и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

18.2. Обеспечить оказание медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на COVID-19.

18.3. Обеспечить оформление листков нетрудоспособности без посещения пациентами медицинских организаций.

18.4. Обеспечить дежурство медицинского персонала на контрольно-пропускных пунктах, с измерением температуры тела пассажиров внутренних рейсов.

18.5. Во взаимодействии с Роспотребнадзором по автономному округу:

18.5.1. Обеспечить медицинское наблюдение за лицами из групп риска (далее - группы риска):

приехавшими из зарубежных стран за последние 14 дней;

имевшими контакт за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;

имевшими контакт за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19;

лихорадящими больными с респираторными симптомами, страдающими хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, в возрасте от 20 до 60 лет, а также лицами старше 60 лет с момента их обращения за медицинской помощью в связи с респираторными симптомами;

старше 65 лет, у которых нет респираторных симптомов.

18.5.2. Изолировать и осуществлять медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия. При их доставке до места изоляции принять меры по минимизации риска инфицирования COVID-19.

18.5.3. Обеспечить доставку граждан с подозрением на наличие заболевания COVID-19 с контрольно-пропускных пунктов в медицинские организации государственной системы здравоохранения автономного округа для лабораторного исследования и организацией оказания им необходимой медицинской помощи.

18.5.4. Обеспечить наблюдение и лечение в амбулаторных условиях лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в соответствии с порядком, утвержденным приказом от 19 марта 2020 года № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

18.6. Обеспечить выписку рецептов без посещения медицинских организаций лицам, страдающим хроническими, в том числе орфанными, заболеваниями, получающим постоянную лекарственную терапию.

18.7. Совместно с Департаментом информационных технологий и цифрового развития автономного округа обеспечить техническую возможность дистанционного взаимодействия лиц, находящихся в режиме самоизоляции, со специалистами медицинских организаций государственной системы здравоохранения автономного округа, участвующими в оказании медицинской помощи лицам, заболевшим COVID-19, и лицам из групп риска.

18.8. Утвердить перечень обсерваторов, создаваемых в целях соблюдения противоэпидемического режима на территории автономного округа, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

19. Департаменту здравоохранения автономного округа, Военному комиссариату автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа обеспечить в период призыва граждан на военную службу на призывных пунктах:

19.1. Увеличение частоты проведения уборки помещений призывной комиссии с применением дезинфицирующих средств, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции.

19.2. Нахождение в помещении призывной комиссии количества граждан, позволяющего соблюдать межличностную дистанцию не менее 1,5 м.

19.3. Организовать непосредственно перед отправкой в воинскую часть медицинский осмотр граждан, призываемых на военную службу, включающий измерение температуры тела, с незамедлительным вызовом к ним медицинского работника в случае выявления респираторных симптомов.

20. Департаменту социального развития автономного округа:

20.1. Совместно с Управлением Министерства внутренних дел по автономному округу организовать совместные ежедневные выезды службы "Социальный патруль" в целях выявления лиц без определенного места жительства и определения их в отделения социальной адаптации для указанной категории граждан.

20.2. Обеспечивать оказание психологической помощи гражданам, в том числе в возрасте старше 65 лет, с использованием Единого телефона доверия, работающего круглосуточно, телефонов "горячих линий" подведомственных учреждений и привлечением психологов учреждений социального обслуживания.

21. Исполнительным органам государственной власти автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, в ведении которых находятся организации, осуществляющие образовательную деятельность, организациям всех форм собственности, осуществляющим образовательную деятельность в автономном округе, на период до 1 мая 2020 года:

21.1. Осуществлять учебный процесс по реализации образовательных программ на дому с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для всех обучающихся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, дополнительного образования, исключающих возможность посещения ими помещений указанных образовательных организаций, за исключением образовательных организаций, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению.

21.2. Приостановить образовательный процесс в организациях дополнительного образования автономного округа всех форм собственности, в которых образовательный процесс осуществляется по программам, не предусматривающим реализацию образовательных программ на дому с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

21.3. Осуществлять контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в общежитиях образовательных организаций, пришкольных интернатах, расположенных в автономном округе в части:

соблюдения графиков проведения влажных уборок с применением дезинфицирующих средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок), кратности и продолжительности проветривания помещений, проведения ультрафиолетового обеззараживания воздуха в помещениях, соблюдения обучающимися, работниками личной гигиены (использование одноразовых масок, мытье и обработка рук, соблюдение правил использования санитарной одежды), проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий на пищеблоках;

обеспечения наличия двухнедельного запаса одноразовых масок, работу вентиляционных систем, включая техническое обслуживание, своевременную очистку (в том числе замену фильтрующих элементов);

организации медицинского наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, работников.

21.4. Поддерживать бесперебойную работу телефона "горячей линии" для консультирования педагогами обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам выполнения заданий с применением дистанционных технологий обучения, а также по вопросам функционирования мобильных дежурных групп в дошкольных образовательных организациях.

21.5. Обеспечивать работу мобильных дежурных групп в дошкольных образовательных организациях, оказывающих услуги дошкольного образования в период нерабочих дней, определенных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239.

22. Организациям дополнительного образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, рассмотреть возможность организации учебного процесса по реализации дополнительных общеобразовательных (предпрофессиональных и общеразвивающих) программам с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

23. Рекомендовать руководителям некоммерческих организаций, реализующих программы дошкольного образования, в период режима повышенной готовности взымать родительскую плату в соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" за фактические дни посещения.

24. Исполнительным органам государственной власти автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа:

24.1. Обеспечить приостановление деятельности подведомственных организаций в сфере культуры, осуществляющих развлекательную и досуговую деятельность; осуществляющих спортивную и физкультурно-оздоровительную деятельность, а также тренировочного процесса (оказания спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том числе лицам, проходящим спортивную подготовку) на период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19, до 1 мая 2020 года.

24.2. Приостановить предоставление объектов спорта, находящихся в государственной или муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для проведения занятий в сфере физической культуры и спорта на период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19, до 1 мая 2020 года.

24.3. Не допускать приостановление деятельности непрерывно действующих организаций, организаций жизнеобеспечения, организаций, выполняющих неотложные ремонтные, погрузочно-разгрузочные работы, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, осуществляющих деятельность на территории автономного округа в период действия режима повышенной готовности.

25. В целях повышения эффективности обеспечения сотрудников органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа средствами индивидуальной и коллективной защиты:

25.1. Определить Аппарат Губернатора автономного округа единым государственным заказчиком, осуществляющим в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" закупку товаров (работ, услуг) в период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19, за исключением закупок, осуществляемых медицинскими организациями.

25.2. Аппарату Губернатора автономного округа осуществлять закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании потребности, сформированной Департаментом промышленности автономного округе в разрезе органов государственной власти автономного округа (организаций), за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства автономного округа.

25.3. Департаменту промышленности автономного округа представлять в Аппарат Губернатора автономного округа по мере необходимости с учетом наличия соответствующей потребности перечень товаров (работ, услуг) с указанием их наименования, количества и стоимости, подлежащих закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в разрезе органов государственной власти автономного округа (организаций).

25.4. Органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в целях обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты осуществить закупку товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

25.5 Департаменту по управлению государственным имуществом автономного округа обеспечить наличие помещений (мест) для хранения приобретенных в соответствии с пунктом 25.2 товаров в целях последующего их распределения в разрезе органов государственной власти автономного округа (организаций) на основании потребности, сформированной Департаментом промышленности автономного округа.

26. Департаменту экономического развития автономного округа:

26.1. Осуществлять ежедневный мониторинг средних розничных цен по 52 наименованиям товаров продовольственной и непродовольственной группы, согласно указаниям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22 марта 2020 года № 19470/15, а также розничных цен на нефтепродукты в городских округах и муниципальных районах автономного округа по АЗС и, в случае необходимости, мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства автономного округа от 21 октября 2016 года № 556-рп "О комиссии по сбалансированности товарных рынков и мониторингу ценовой ситуации на продовольственном рынке и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

26.2. Рассмотреть возможность поддержки некоммерческих организаций, реализующих программы дошкольного образования в период режима повышенной готовности в соответствии с пунктом 23 настоящего постановления, при необходимости внести в Правительство автономного округа соответствующие предложения.

27. Департаменту промышленности автономного округа осуществлять взаимодействие с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в части мониторинга обеспеченности автономного округа средствами индивидуальной и коллективной защиты населения и текущей потребности по данным товарным группам, доведенным оперативным штабом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в целях осуществления их оперативной поставки, перераспределения при выявлении недостаточности.

28. Департаменту общественных и внешних связей автономного округа:

28.1. Организовать еженедельное проведение прямых эфиров с участием Губернатора автономного округа, глав муниципальных образований автономного округа в официальных аккаунтах высшего должностного лица, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в социальных сетях, а также на телеканале "Югра" с целью организации обратной связи с гражданами по теме "COVID-19".

28.2. Совместно с Департаментом здравоохранения автономного округа, Департаментом социального развития автономного округа, Департаментом образования автономного округа, региональным отделением Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в автономном округе, Фондом "Центр гражданских и социальных инициатив Югры", автономной некоммерческой организацией "Гуманитарный Добровольческий Корпус", Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" организовать привлечение волонтеров (добровольцев) к профилактическим мероприятиям и мерам по оказанию помощи гражданам, находящимся в зоне риска, у которых отсутствуют респираторные симптомы (пожилые граждане в возрасте старше 65 лет, граждане, имеющие хронические заболевания, инвалиды, семьи, имеющие детей, в том числе многодетные, с одним родителем, а также семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию), организовать их обучение и необходимое материально-техническое обеспечение их деятельности.

28.3. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа обеспечить при необходимости предоставление транспортных средств для организации деятельности добровольцев (волонтеров), осуществляющих оказание помощи гражданам в условиях режима повышенной готовности.

28.4. Совместно с Департаментом здравоохранения автономного округа, Департаментом социального развития автономного округа, Департаментом экономического развития автономного округа, Департаментом образования и молодежной политики автономного округа, Департаментом физической культуры и спорта автономного округа, Департаментом труда и занятости населения автономного округа, Службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа, Управлением Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия населения по автономному округу, Главным управлением МЧС России по автономному округу, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа обеспечить работу единой "горячей линии" по вопросам предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории автономного округа: 8 800 301 68 88 (далее - горячая линия), определив в качестве операторов горячей линии своих сотрудников, а также работников подведомственных учреждений.

29. Департаменту информационных технологий и цифрового развития автономного округа круглосуточно обеспечивать программно-техническую поддержку горячей линии.

30. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа во взаимодействии с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в автономном округе в межмуниципальном и муниципальном сообщении по нерегулируемым тарифам, обеспечить внесение изменений в действующее расписание движения транспортных средств с учетом изменения пассажиропотока на маршруте, без приостановления выполнения пассажирских перевозок по маршруту.

31. Департаменту гражданской защиты населения автономного округа совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа:

31.1. Во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по автономному округу привлечь для дезинфекции улично-дорожной сети и объектов общественного назначения технику дорожно-эксплуатационных предприятий, предприятий жилищно-коммунального комплекса автономного округа, подразделений противопожарной службы Главного управления МЧС России по автономному округу, КУ "Центроспас-Югория", специальную технику аэропортов.

31.2. Во взаимодействии с Департаментом здравоохранения автономного округа, Департаментом информационных технологий и цифрового развития автономного округа, КУ "Центр медицины катастроф", Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по автономному округу обеспечивать деятельность следующих межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов для проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения и территории автономного округа в период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19, без ограничения движения транспортных средств:

на 571 км автомобильной дороги "Тюмень-Ханты-Мансийск" (Нефтеюганский район);

на 437 км автомобильной дороги регионального значения "Югра", на участке "Югорск-Таежный" (Советский район);

на 50 км автомобильной дороги "Нижневартовск-Стрежевой" (Нижневартовский район);

на 27 км автомобильной дороги "Иртыш" (Ханты-Мансийский район);

на 175 км автомобильной дороги "Сургут-Ноябрьск" (Сургутский район).

32. Органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа: Нефтеюганский район, Советский район, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский район и Сургутский район - предусмотреть расходы для обеспечения транспортом и питанием штатного состава ведомств, указанных в подпункте 31.2 пункта 31 настоящего постановления, а также определить ответственное должностное лицо из числа заместителей их глав для организации функционирования контрольно-пропускных пунктов.

33. Службе жилищного и строительного надзора автономного округа осуществлять в подведомственном автономном учреждении автономного округа "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" реализацию деятельности в дистанционной форме.

34. Исполнительным органам государственной власти автономного округа и органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, осуществляющим государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль, приостановить до 1 июня 2020 года назначение проверок и иных контрольных мероприятий, проведение назначенных и запланированных проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

35. Исполнительным органам государственной власти автономного округа приостановить работу совещательных, коллегиальных органов при Губернаторе автономного округа, Правительстве автономного округа, органах государственной власти автономного округа, за исключением:

Регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в автономном округе, его рабочих групп, подразделений;

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве автономного округа;

иных совещательных и коллегиальных органов, созданных и функционирующих в целях обеспечения безопасности граждан, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

36. Региональному оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в автономном округе:

36.1. Осуществлять ежедневное информирование населения автономного округа об эпидемиологической ситуации в автономном округе, связанной с распространением COVID-19.

36.2. Обеспечить взаимодействие с волонтерами (добровольцами), Ханты-Мансийским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия" при реализации мероприятий по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в автономном округе.

37. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу продлить срок миграционного учета по месту пребывания иностранных граждан и срок действия разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности без выезда за пределы Российской Федерации, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-19, в соответствии с директивными указаниями Министерства внутренних дел Российской Федерации.

38. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по автономному округу, Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу обеспечить проведение комплекса мероприятий оперативно-профилактического характера, направленных на предотвращение возможных посягательств на жизнь и здоровье работников Акционерного общества "Почта России" при исполнении ими служебных обязанностей в период режима повышенной готовности в автономном округе.

39. За невыполнение или недобросовестное выполнение требований настоящего постановления, повлекшие создание условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятие мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и другие противоправные действия должностные лица и граждане Российской Федерации несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, а организации - административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

40. Признать утратившим силу постановление Губернатора автономного округа от 5 апреля 2020 года № 28 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

41. Решения исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, руководителей организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, принятые во исполнение постановления Губернатора автономного округа, указанного в пункте 40 настоящего постановления, продолжает действовать в части, не противоречащей настоящему постановлению.

42. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова





Приложение 1 к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29

Перечень организаций, деятельность которых не приостанавливается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Системообразующие организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), утвержденные распоряжением Правительства автономного округа от 31 марта 2020 года № 153-рп;

организации, индивидуальные предприниматели, обеспечивающие бесперебойную работу системообразующих организаций, предприятий непрерывного цикла работы, осуществляющие ремонт и монтаж оборудования, проведение работ по обеспечению производственных процессов, поставку комплектующих и материалов;

организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие ремонт и монтаж колесной техники и оборудования;

организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу автозапчастей в дистанционной форме, без посещения гражданами торговых залов;

организации, индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность по производству, контрактованию, поставкам, реализации средств индивидуальной и коллективной защиты населения;

организации, обеспечивающие поддержание функционирования коммунальных и иных инженерных систем, в том числе организации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

организации сферы рассчетно-кассового обслуживания населения;

организации сельскохозяйственной отрасли, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, а также задействованные в весенне-полевых работах;

нефтегазодобывающие, нефтегазоперерабатывающие, предприятия по переработке газового конденсата, а также предприятия, оказывающие услуги в сфере добычи полезных ископаемых;

организации гостиничного бизнеса, фонд которых используется под размещение сил реагирования по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - COVID-19);

непрерывно действующие организации и организации жизнеобеспечения;

медицинские и аптечные организации;

организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по розничной торговле продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости;

организации оптовой торговли для снабжения организаций торговли и общественного питания из данного перечня;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и при угрозе распространения опасного заболевания, угрожающего жизни, здоровью;

организации, обеспечивающие выпуск продукции медицинского назначения и комплектующие для нее;

организации, обеспечивающие выпуск продукции для дезинфекции и ее составляющих;

организации, индивидуальные предприниматели общественного питания, осуществляющие доставку без посещения помещений таких организаций;

организации, индивидуальные предприниматели розничной торговли непродовольственных товаров, реализующих и доставляющих их дистанционным способом;

организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие неотложные ремонтные работы;

организации, индивидуальные предприниматели, изготавливающие фото для документов;

кредитные организации;

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа, учредителем которых является автономный округ;

организации, осуществляющие мониторинг цен и мониторинг ситуации на рынке продовольственных и непродовольственных товаров, а также мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций автономного округа;

торгово-промышленные палаты;

страховые организации для обеспечения обязательного автострахования, а также обязательств при наступлении страховых случаев по заключенным договорам страхования;

нотариальные конторы (нотариусы), оказывающие нотариальные услуги в качестве "дежурных нотариальных контор", Нотариальная палата автономного округа;

адвокатские организации (адвокаты) для участия по уголовным, гражданским и административным делам в судах, органах власти и правоохранительных органах;

строительные организации, заказчики, застройщики, организации промышленности строительных и конструкционных материалов, проектные организации, а также организации, выполняющие ремонт, реконструкцию и строительство дорог и мостовых сооружений, организации, выполняющие капитальный ремонт объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных домов;

организации лесного комплекса;

организации сельского хозяйства, а также обеспечивающие семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты и прочими ресурсами, необходимыми для посевной кампании;

образовательные организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие дистанционное обучение;

детские сады, в которых функционируют мобильные (дежурные) группы;

организации, индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги в дистанционной форме;

организации, индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги социального обслуживания населения;

организации, обеспечивающие производство и выпуск средств массовой информации, социальной рекламы;

организации, обеспечивающие деятельность волонтеров, привлеченных в период распространения COVID-19;

ветеринарные клиники для оказания неотложных услуг и организации, осуществляющие уход за животными без их владельцев;

организации сферы связи и телекоммуникаций, в том числе операторы связи и организации IT-технологий, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных систем и программного оборудования для вошедших в перечень организаций;

организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие грузоперевозки, логистические услуги, услуги доставки, курьерской службы и погрузочно-разгрузочные работы для организаций, входящих в настоящий перечень;

организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие сервисное обслуживание, ремонт и поставку запчастей для организаций, входящих в настоящий перечень;

парикмахерские салоны, салоны красоты, косметические салоны по предварительной записи;

организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, поставку, продажу и дистрибуцию: товаров для пожаротушения; электрического оборудования, кабельной продукции; средств связи, включая сотовые телефоны; очков, линз и их частей;

организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие оказание следующих услуг: ритуальные услуги; услуги такси; услуги по химической чистке, услуги прачечных, клининговые услуги;

организации, осуществляющие охранные услуги;

организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие мойку автомобилей и оказывающих сопутствующие услуги (чистку салона, полировку и др.);

организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие шиномонтажную, авторемонтную деятельность, ремонт бытовой техники, ремонт средств связи, по предварительной записи;

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов;

Автономная некоммерческая организация "Центр по реализации национальных проектов инфраструктурного развития Югры".





Приложение 2 к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29

Перечень обсерваторов, создаваемых в целях соблюдения противоэпидемического режима на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Муниципальное образование / Адрес обсерватора / Количество коек

Берёзовский район, пгт. Берёзово, ул. Астраханцева, д. 96, гостиница "Полет" - 24

Берёзовский район, пгт. Игрим, ул. Строителей, д. 1, общежитие - 5

Белоярский район, п.Казым, ул. Новая, 23, Участковая больница - 20

Кондинский район, пос. Междуреченский ул. Маяковская, 12а, Школа Олимпийского резерва по биатлону - 10

г. Лангепас, ул. Солнечная, 21А Социальный приют - 25

Нижневартовск, Нижневартовский район, 30 км от города, Санаторий "Нефтяник Самотлора" - 90

Нефтеюганский район, 723 км автодороги федерального значения Тюмень, гостиница "Хантыйская горка" - 50

Мегион, г. Мегион ул. Губкина, 18, Хостел (гостиница) "Адриа" - 100

Нягань, г. Нягань, 10 микрорайон, 5, Общежитие, БУ ПО ХМАО "Няганский технологический колледж" - 154

Пыть-Ях, г. Пыть-Ях, 3-й микрорайон, 64, гостиница "Словения" - 36

Радужный, г. Радужный, мкр Южный, ул.Ломоносова, 2А, Гостиница "Южная" - 114

г. Радужный, ул. Новая, стр. 21 а, гостиница "Зодиак" Северо-западная коммунальная зона - 50

Советский район, г. Советский, ул. Юности, 12, гостиничный комплекс "Олимп" - 40

Сургут, Сургутский район, пгт Барсово, ул. Олимпийская, 2/5, гостиничный комплекс Спортивная база "Олимпия" - 135

Сургутский район, п. Барсово, ул. Южная Промышленная, 10, Гостиница "Мост" - 47

Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, ул. Еловая, 34, гостиница АУ КСК "Мустанг" - 49

Югорск, г. Югорск, Студенческая, 9, Гостиница "Брусника" - 12

Когалым, г. Когалым, ул. Ленинградская, 49, Гостиница "Сибирь" - 35

Покачи, г. Покачи ул. Таежная, 19, Гостиница "Альянс" КСК "Нефтяник" МАУ СОК "Звездный" - 15

Нижневартовский район, г. Нижневартовск, ул.Интернациональная, 40, Гостиница "Альберта Хаус" - 110

ИТОГО КОЕК - 1 121





Приложение 3 к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29

Перечень образовательных организаций, осуществляющих очную форму обучения в режиме повышенной готовности

Сургутский район

Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения "Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа "Каюковская начальная школа"

Октябрьский район

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского" (п. Кормужиханка)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большеатлымская средняя общеобразовательная школа"

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Каменная средняя общеобразовательная школа" (п. Пальяново)

город Сургут

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Специальная учебно-воспитательная школа № 2"





Приложение 4 к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29

Граждане могут покидать места проживания (пребывания) в случаях:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы, которая не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), передвижения по территории муниципальных образований автономного округа, непосредственно связанного с осуществлением указанной деятельности, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

следования в аптечные организации, к объектам розничной торговли, реализующим продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта

2020 года № 762-р, в ветеринарные клиники для получения неотложных услуг и организации, осуществляющие уход за животными без их владельцев, в страховые организации, нотариальные конторы, оказывающие нотариальные услуги в качестве "дежурных нотариальных контор", адвокатские организации;

следования к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим шиномонтажную, авторемонтную деятельность, мойку автомобилей и оказывающим сопутствующие услуги, ремонт бытовой техники, ремонт средств связи, включая сотовые телефоны, - по предварительной записи, неотложные ремонтные работы;

следования к многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурным подразделениям, расположенным в автономном округе, для получения по предварительной записи государственных (муниципальных) услуг;

следования в организации, осуществляющие поддержку предпринимателей, в кредитные организации;

следования к организациям, индивидуальным предпринимателям, изготавливающим фото для документов;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

доставки твердых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления;

оказания помощи близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями;

следования к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ритуальные услуги;

следования к парикмахерским салонам, салонам красоты, косметическим салонам по предварительной записи;

следования в детские сады, в которых открыты мобильные (дежурные) группы;

следования к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу очков, линз и их частей;

следования к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу средств связи, включая сотовые телефоны;

следования к организациям сферы рассчетно-кассового обслуживания населения;

следования от места проживания (пребывания) к загородным жилым строениям, дачным и садовым участкам (или в обратном направлении);

оказания помощи гражданам в качестве добровольца (волонтера), имеющего договор с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности.







