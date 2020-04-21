Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 апреля 2020 года № 36 " О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при осуществлении организациями деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с применением вахтового метода"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 15 апреля 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции на объектах нефтегазового комплекса", учитывая решение совещания у полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе "О профилактике и контроле за распространением коронавирусной инфекции в Уральском федеральном округе" (протокол заседания от 13 марта 2020 года № 6) постановляю:

1. Рекомендовать в срок до 26 апреля 2020 года руководителям организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) с применением вахтового метода, в том числе с привлечением подрядных организаций, на период режима повышенной готовности в автономном округе, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее - COVID-19):

1.1. Создать оперативный штаб для взаимодействия с органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по предупреждению распространения COVID-19.

1.2. Создать карантинные объекты (изолированные здания, помещения) из расчета возможности размещения не менее 5 процентов работников, находящихся на вахте, с возможностью увеличения числа размещения до 10 процентов и дальнейшего увеличения с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.

1.2.1. В карантинных объектах размещать работников, которые в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (далее - приказ Минздрава № 198н) подлежат амбулаторному лечению (наблюдению).

1.2.2. Карантинные объекты могут располагаться за пределами вахтовых поселков. Допускается размещать в пределах вахтового посёлка при условии возможности его зонирования на зоны высокого риска и без рисковой зоны.

1.2.3. При планировке карантинного объекта должны быть созданы условия для раздельного размещения работников с симптомами заболевания COVID-19, контактирующих с ними лиц и остальных работников, исключающие возможность их пересечения (прямого контакта).

1.2.4. Обеспечить в карантинных объектах дезинфекционный режим и контроль соблюдения работниками с бессимптомными формами с лёгким течением, не требующим специализированной медицинской помощи, заболевания COVID-19 правовых актов автономного округа, связанных с предотвращением завоза и распространения COVID-19 в автономном округе и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия населения (далее - Роспотребнадзор).

1.2.5. Организовать бесконтактное обеспечение работников, находящихся в карантинных объектах, лекарственными препаратами, назначенными медицинским работником, питанием (продуктами) и товарами первой необходимости, а также средствами для самостоятельного проведения дезинфекции помещения, для чего создать запас одноразовой посуды, упаковочного и расходного материалов, условия для сбора, временного хранения и утилизации.

1.2.6. В отношении работников, находящихся в карантинных объектах, обеспечить наблюдение и лечение в соответствии с порядком, предусмотренным приказом Минздрава № 198н.

1.3. Создать карантинные контрольные группы, включив в их состав медицинского работника и работников, отвечающих в вахтовом поселке за обеспечение безопасности и здоровья граждан.

1.3.1. Возложить на карантинные контрольные группы следующие обязанности:

сопровождение работников с симптомами заболевания COVID-19, а также контактирующих с ними лиц в карантинные объекты. Транспортировка работников в карантинные объекты, расположенные за пределами вахтового поселка, должна осуществляться на отдельном транспортном средстве с последующей дезинфекцией на специально предусмотренной площадке на территории карантинного объекта;

проведение ежедневных опросов и осмотров работников, находящихся в карантинных объектах на предмет выявления новых симптомов и установления состояния их самочувствия;

незамедлительный вызов сотрудников медицинской организации государственной системы здравоохранения автономного округа в случае нарастания симптоматики работников, находящихся в карантинных объектах;

доставки работников, находящихся в карантинном объекте, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, в медицинские организации государственной системы здравоохранения автономного округа для лабораторного исследования и организации оказания им необходимой медицинской помощи.

1.3.2. Организовать рабочие места для обеспечения технической возможности дистанционного (телемедицина) взаимодействия карантинных контрольных групп со специалистами медицинских организаций государственной системы здравоохранения автономного округа, участвующими в оказании медицинской помощи лицам, заболевшим COVID-19, и лицам из групп риска.

1.4. Создать дезинфекционные группы для проведения мероприятий по профилактической дезинфекции, в том числе карантинных объектов, транспортных средств, используемых для транспортировки работников, заболевших COVID-19, с симптомами заболевания COVID-19 и контактирующих с ними лиц, а также проведения дезинфекции иных установленных локальными правовыми актами, приказами (инструкциями) мест.

1.5. Распределять работников, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом, по группам, каждой из которых перерыв для отдыха и приема пищи предоставляется в разные периоды времени в течение рабочего дня (рабочей смены).

1.6. Утвердить стандарт безопасной деятельности организации, осуществляющей деятельность в автономном округе с применением вахтового метода, в целях противодействия распространению COVID-19, в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, автономного округа и методическими рекомендациями Роспотребнадзора.

1.7. При прекращении деятельности карантинного объекта провести заключительную дезинфекцию силами специализированной организации дезинфекционного профиля.

2. Департаменту здравоохранения автономного округа обеспечить в срок до 26 апреля 2020 года возможность дистанционного (телемедицина) консультирования работников, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом, находящихся в карантинных объектах, с использованием информационных решений, разработанных бюджетным учреждением автономного округа "Медицинский информационно-аналитический центр".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







