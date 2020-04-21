Hyundai представила ассиметричный хэтчбек Veloster

В 2018 году хэтчбек Hyundai Veloster получил "заряженную" версию N, и тогда модели пророчили 8-ступенчатый "робот" с парой мокрых сцеплений N DCT. Иногда пророчества сбываются…

Hyundai Veloster с новой трансмиссией получил функцию N Grin Shift, благодаря которой крутящий момент может увеличиваться на 7% в течение 20 секунд.

"Робот" имеет две "драйверские" функции. N Power Shift активируется, когда дроссельная заслонка открыта на 90%, и препятствует провалу тяги при переключении передач, обеспечивая лучшую динамику.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

N Track Sense Shift - функция, активация которой происходит автоматически, при идеальных условиях для динамичной езды; в Hyundai сравнили NTS с профессиональным гонщиком, который точно знает, как, когда и какую передачу нужно включить.

Двигатель, к слову, остался прежним: 2-литровая "турбочетвёрка" с отдачей 250 л.с. (с пакетом Performance - 275 л.с.).

Лучший результат Veloster с N DCT в разгоне до "сотни" - 5.6 секунды.

Если внешне ассиметричный хэтч не изменился, то внутри обновки есть: обновлённая мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном и акустикой от JBL. Также для модели доступны спортивные "ковши" с подсвечивающимся логотипом - эти сиденья обтянуты кожей и алькантарой и весят на 2 кг меньше стандартных.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Напомним, что Hyundai Veloster оснащён адаптивной подвеской с усиленным задним подрамником, самоблокирующимся дифференциалом, прямоточным выхлопом, отключаемой системой стабилизации.

Новинка поступит в продажу в Корее в апреле, в России модель не представлена.