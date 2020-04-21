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21.04.2020 14:50
Рубрика: Digital

Какое видео россияне смотрят на карантине

Текст: Наталья Лебедева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оказавшись в самоизоляции, россияне стали чаще смотреть видеоконтент в сети. При этом бессменных лидеров из числа художественных фильмов и сериалов в последнее время потеснили видео о коронавирусе, контент для детей и киберспорт.

Фото: "Вольга"
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По данным компании Яндекс, в апреле число видеопросмотров выросло почти на 50%. Наибольший интерес вызывают новостные ролики - количество их просмотров удвоилось. Люди хотят быть в курсе и внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в стране и мире.

В полтора раза увеличилось число просмотров детского и развлекательного контента, а также киберспортивных роликов. В киберспорте лидируют блогеры, которые стримят игры в Minecraft и GTA.

А вот музыкальные клипы и концерты демонстрируют завидную стабильность - количество просмотров выросло на 15%.

Наблюдается небывалый спрос на образовательный контент, который вырос почти в десять раз. Во многом это заслуга видеоуроков для школьников, которые запустили в Яндекс.Эфире. Очевидно, что люди стремятся не только отвлечь и развлечь своих детей в условиях самоизоляции, но и компенсировать недостающие школьные знания.

Digital Видео Digital Интернет Культура Кино и ТВ Компании Информационные технологии Яндекс

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