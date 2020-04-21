Какое видео россияне смотрят на карантине

Оказавшись в самоизоляции, россияне стали чаще смотреть видеоконтент в сети. При этом бессменных лидеров из числа художественных фильмов и сериалов в последнее время потеснили видео о коронавирусе, контент для детей и киберспорт.

По данным компании Яндекс, в апреле число видеопросмотров выросло почти на 50%. Наибольший интерес вызывают новостные ролики - количество их просмотров удвоилось. Люди хотят быть в курсе и внимательно следят за ситуацией с коронавирусом в стране и мире.

В полтора раза увеличилось число просмотров детского и развлекательного контента, а также киберспортивных роликов. В киберспорте лидируют блогеры, которые стримят игры в Minecraft и GTA.

А вот музыкальные клипы и концерты демонстрируют завидную стабильность - количество просмотров выросло на 15%.

Наблюдается небывалый спрос на образовательный контент, который вырос почти в десять раз. Во многом это заслуга видеоуроков для школьников, которые запустили в Яндекс.Эфире. Очевидно, что люди стремятся не только отвлечь и развлечь своих детей в условиях самоизоляции, но и компенсировать недостающие школьные знания.