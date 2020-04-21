Когда людей заменят машины и к чему это приведет

Остановка производств из-за пандемии сделала еще более актуальной мечту перепоручить весь физический труд роботам. О том, насколько она реальна, рассказывает исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.

Можно ли сказать, что пандемия даст новый импульс внедрению роботов во все сферы жизни?

Алиса Конюховская: Уже сейчас мы можем поручить роботам выполнять очень нужные операции, которые для человека могут представлять опасность. Например, робот-доставщик может развозить еду пациентам инфекционных отделений больниц вместо медсестры, которая при каждом контакте с инфицированным человеком может от него заразиться. Или роботы-пожарные сейчас переквалифицируются в дезинфекторов. По сути, операцию машина выполняет ту же самую, только вместо воды или пенной смеси ей по шлангу поступает обеззараживающий раствор. Но ведь и роботы-официанты, и роботы пожарные были и до коронавируса. Просто им теперь нашли другое применение. Если говорить о глобальном переустройстве мирового производства с массовым использованием роботов, то вряд ли сейчас будет какой-то резкий скачок.

Почему? Многие заводы стоят только для того, чтобы рабочие могли переждать опасность дома.

Алиса Конюховская: Внедрение роботов в производство - дело и дорогое, и хлопотное. Для некоторых задач нет экономического смысла их внедрения. Использование человеческого труда может быть проще и дешевле. Робот эффективен там, где надо много раз выполнять одну и ту же стандартную операцию. Например, помещать деталь в станок, сварить, красить или складывать коробки в палету. Роботы получили широкое применение в производстве автомобилей и электроники, где есть алгоритмизация и массовость. Однако использование роботов возможно не везде. Применение роботов затруднительно в мелко- и среднесерийном производстве, так как процесс перепрограммирования весьма трудозатратный и долгий. Или для того, чтобы сделать высокороботизированное производство, нужно пересматривать дизайн изделия. Если говорить о том, где сейчас больше всего внедряются промышленных роботы, то это Китай, Германия, США, Япония и Германия. На них приходится около 75% мирового объема продаж роботов.

А что в России?

Алиса Конюховская: Россия очень сильно отстает. Есть такой показатель - плотность роботизации: сколько роботов приходится на 10 тысяч работников. Среднемировое значение - около 100. В Южной Корее - более 700 штук. В Китае - более 100 роботов. А в нашей стране всего 5. Это очень мало.

Все дело в низкой стоимости труда?

Алиса Конюховская: Нет, она в России сейчас ниже, чем в Китае. Применение робототехники - довольно затратный процесс с долгим сроком окупаемости. Компании готовы рассматривать проекты, где окупаемость будет 1,5-2 года. Если дольше, то проще и дешевле и дальше платить рабочим. Но самое главное в другом - не хватает кадров, квалифицированного персонала в области робототехники. У предприятий нет готовности к переходу на роботов ни на уровне менеджмента, ни на уровне простых рабочих.

Менеджмент зачастую не очень понимает, что такое промышленный робот, как его внедрять, как выбирать партнера-интегратора, какие это эффекты даст производству. У нас в целом люди знакомятся с роботами через фантастику в книгах или кино, и очень немногие разбираются, что такое робототехника на самом деле и как использовать ее в производстве.

Сейчас у нас в стране роботы дорогие, а рабочая сила дешевая. Однако постепенно ситуация будет меняться. Мировая тенденция состоит в удешевлении технологий и повышении заработных плат.

Но в данный момент нужно сделать упор на переобучение сотрудников предприятий для повышения компетенций в области робототехники. Ведь основная проблема - нехватка кадров. Даже если директор решил внедрять роботов и отправил инженера на переобучение, оплатил занятия, командировку, когда сотрудник вернется, его может начать переманивать соседнее предприятие, предлагая большую заработную плату.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Алексей Дуэль

А что с рабочими? Не боитесь восстания новых луддитов?

Алиса Конюховская: Мировой опыт показывает: при внедрении робототехники количество рабочих мест только увеличивается. Вообще для применения роботов есть условия, которые называются 4D (dull, dirty, dangerous, dear). Если перевести с английского: скучно, грязно, опасно и дорого. Очень немногие люди хотят выполнять работу, которая описывается этими словами. Зато появляются вакансии, связанные с созданием робототехнического комплекса и его обслуживанием. Благодаря применению робототехники компании могут повышать эффективность и снижать цены на свои изделия, вытесняя конкурентов и захватывая новые рынки, вследствие чего расширяют производство - и у них снова растет потребность в человеческом персонале. Вендинговые аппараты не убили профессию продавцов, а банкоматы - кассиров. Просто мир изменился, и эти изменения происходят очень незаметно на бытовом уровне. Я думаю, что расширению применения роботов будет также способствовать смена поколений. Появились новые машины - пришли молодые ребята с нужными компетенциями, освоили их. А в это время наиболее возрастная и консервативная часть рабочих ушла на пенсию.

Насколько промышленные роботы безопасны для человека?

Алиса Конюховская: Безопасны. Для ее обеспечения есть определенные стандарты. Например, робот должен быть в клетке. Почти в прямом смысле. Он огорожен от людей и, пока он работает, близко к нему подходить нельзя. Только после его отключения. Например, на складах Amazon, где перемещаются логистические роботы, нет людей. Машины таскают стеллажи, а люди в отдельных зонах снимают с этих стеллажей товары. Почти все ЧП, травмы на производстве - это нарушения техники безопасности людьми. Однако идет развитие технологий, оснащение роботов сенсорами, что помогает людям и роботам работать в одном пространстве.

Создаются коботы - роботы, оснащенные датчиками, позволяющими им работать рядом с людьми. Если кто-то появляется в опасной зоне, машина просто остановится. Или она может следовать за движениями человека, или выполнять задачи в тандеме с человеком.

Возможно ли создать такое производство, где трудиться будут только роботы, а человек сможет управлять ими хоть из дома или офиса?

Алиса Конюховская: Это футуристическая картина. Она может стать реальностью через несколько десятилетий. Пока что человек совершенно необходим. Ведь изначально именно человек должен придумать проект и принять решение об использовании роботов, а потом осуществлять внедрение роботов и контролировать их работу.