Новости

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России 21.04.2020
Посол Палестины обвинил во лжи американского дипломата 21.04.2020
СМИ: Трамп запретит въезд в США по рабочим визам на 90 дней 21.04.2020
СМИ: Испанские охранники следили по поручению США за женой и сыном Ассанжа 21.04.2020
Губернатор Кубани закрыл в Радоницу кладбища из-за коронавируса 21.04.2020
В Москве водителям-нарушителям пропускного режима направят напоминания 21.04.2020
Премьеру продолжения "Венома" перенесли на 2021 год 21.04.2020
Сериал "Зулейха открывает глаза" побил несколько рекордов 21.04.2020
Прилетевшие из Таиланда жители Ростова направлены на самоизоляцию 21.04.2020
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков 21.04.2020
В Петербурге скончался крупнейший исследователь арабского мира 21.04.2020
В Беларуси за сутки выздоровели и выписаны 577 зараженных COVID-19 21.04.2020
Воробьев: Большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию 21.04.2020
В Чувашии число погибших пациентов с COVID-19 выросло до пяти 21.04.2020
Андрей Воробьев: Все ограничения могут быть продлены на майские праздники 21.04.2020
Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов 21.04.2020
Суд заочно арестовал организатора убийства Япончика 21.04.2020
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские 21.04.2020
ВОЗ: Коронавирус нанесет удар по Африке 21.04.2020
В Саранске общественный транспорт будет ходить только утром и вечером 21.04.2020
В Самаре больницу закрыли как очаг распространения COVID-19 21.04.2020
В Орловской области умер второй пациент с коронавирусом 21.04.2020
Мурашко призвал организовать защиту пациентов и медперсонала 21.04.2020
В Италии выписали рекордное количество больных коронавирусом 21.04.2020
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков 21.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 апреля 2020 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 апреля 2020 года № 239 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и о признании утратившим силу постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 марта 2020 г. № 150 "Об объявлении в Краснодарском крае 28 апреля 2020 г. нерабочим днем"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 20 апреля 2020 г. № 2300-08/5-6670-2020, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" следующие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Ограничить в период с 18 по 30 апреля 2020 г. посещение гражданами кладбищ, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением случаев обращения за предоставлением услуг по погребению и (или) участия в погребении.";

2) в подпункте 2 пункта 810 слово "водителей" заменить словом "членов";

3) в пункте 811 слова "и 822" исключить.

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 марта 2020 г. № 150 "Об объявлении в Краснодарском крае 28 апреля 2020 г. нерабочим днем".

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией