В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 20 апреля 2020 г. № 2300-08/5-6670-2020, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" следующие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Ограничить в период с 18 по 30 апреля 2020 г. посещение гражданами кладбищ, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением случаев обращения за предоставлением услуг по погребению и (или) участия в погребении.";

2) в подпункте 2 пункта 810 слово "водителей" заменить словом "членов";

3) в пункте 811 слова "и 822" исключить.

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 марта 2020 г. № 150 "Об объявлении в Краснодарском крае 28 апреля 2020 г. нерабочим днем".

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







