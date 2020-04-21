Курс доллара поднялся выше 76 рублей

По состоянию на 10.20 мск на пике курс доллара добирался до отметки 76,11 рубля, курс евро поднимался до 82,5 рубля. Торги накануне завершились на отметках 75,55 рубля за доллар и 81,99 рубля за евро.
Стоимость барреля нефти марки Brent утром во вторник при этом снижалась более чем на 8% и находилась возле 24 долларов. Котировки майских фьючерсов американского сорта нефти WTI накануне вечером впервые в истории рухнули ниже нуля и достигли отрицательных значений в 40 долларов за баррель. Июньские фьючерсы на WTI стоят утром во вторник около 20 долларов за баррель.
В краткосрочной перспективе на курс рубля будет влиять динамика цен на нефть, а также общее отношение инвесторов к активам развивающихся стран, говорит директор по инвестициям "Сбербанк управление активами" Ренат Малин. По его оценкам, в краткосрочной перспективе волатильность сохранится на текущем уровне, целевой курс рубля - 73-75 за доллар.