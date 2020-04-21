Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.04.2020 11:37
Рубрика: Легковые авто

Лайфхаки автомобилистов. Как убрать с машины следы насекомых

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Летняя поездка по трассе не проходит бесследно для лакокрасочного покрытия машины. Разбивающиеся на большой скорости насекомые прилипают к поверхности намертво, а убрать эти пятна не так-то просто.

Конечно, можно купить специальное средство. Но это довольно дорого, и эффект продлится до следующей поездки. А там опять покупать новый флакончик. Однако многие автовладельцы придумали свои простые и эффективные способы борьбы с этой напастью. Самые интересные лайфхаки с автофорумов собрал aif.гu.

Фото: iStock
Можно ли ездить на авто после смерти владельца

Хлопотно, но эффективно будет покрыть машину горячим воском перед дальней поездкой. Он защитит кузов не только от насекомых, но и от мелких камушков, очагов коррозии, ультрафиолета, царапин веток. После обработки машина будет блестеть как новенькая. Главное - внимательно прочитать инструкцию на упаковке. После поездки пятна от насекомых можно будет без проблем убрать мокрой тряпкой.

Другой вариант - использовать для мытья машины обычную бытовую химию. К примеру, если заправить в домашний "керхер" Fairy, то можно без хлопот отмыть кузов за один раз. Другой вариант - "Мистер Мускул" для мытья полов (почему-то автолюбители советуют именно тот, что в зеленой упаковке). Его можно развести в ведре с водой и использовать его для мытья машины. Небольшое количество можно зарядить в бачок для омывателя, чтобы очищать стекло прям во время поездки. Главное - не переборщить, иначе вместо воды пойдет пена.

Фото: iStock
Российские светофоры научат сообщать о пешеходах за поворотом

Раствором бытовой химии можно обильно смочить большое покрывало из натуральной ткани и оставить его на кузове на ночь. За это время пятна размокнут, после чего убрать их можно будет обычной мягкой тряпкой.

В качестве экстренной помощи в борьбе с намертво засохшими пятнами автолюбители рекомендуют обычный Уайт-спирит. Правда, растворяет он не только биологические пятна, но и краску, поэтому держать его на покрытии долгое время нельзя. После смачивания следов насекомых растворитель нужно как можно быстрее смыть водой.

В США начались продажи внедорожника от Остапа Бендера
Минтранс предложил обновленный проект изменений в ПДД
#авто