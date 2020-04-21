Лайфхаки автомобилистов. Как убрать с машины следы насекомых

Летняя поездка по трассе не проходит бесследно для лакокрасочного покрытия машины. Разбивающиеся на большой скорости насекомые прилипают к поверхности намертво, а убрать эти пятна не так-то просто.

Конечно, можно купить специальное средство. Но это довольно дорого, и эффект продлится до следующей поездки. А там опять покупать новый флакончик. Однако многие автовладельцы придумали свои простые и эффективные способы борьбы с этой напастью. Самые интересные лайфхаки с автофорумов собрал aif.гu.

Хлопотно, но эффективно будет покрыть машину горячим воском перед дальней поездкой. Он защитит кузов не только от насекомых, но и от мелких камушков, очагов коррозии, ультрафиолета, царапин веток. После обработки машина будет блестеть как новенькая. Главное - внимательно прочитать инструкцию на упаковке. После поездки пятна от насекомых можно будет без проблем убрать мокрой тряпкой.

Другой вариант - использовать для мытья машины обычную бытовую химию. К примеру, если заправить в домашний "керхер" Fairy, то можно без хлопот отмыть кузов за один раз. Другой вариант - "Мистер Мускул" для мытья полов (почему-то автолюбители советуют именно тот, что в зеленой упаковке). Его можно развести в ведре с водой и использовать его для мытья машины. Небольшое количество можно зарядить в бачок для омывателя, чтобы очищать стекло прям во время поездки. Главное - не переборщить, иначе вместо воды пойдет пена.

Раствором бытовой химии можно обильно смочить большое покрывало из натуральной ткани и оставить его на кузове на ночь. За это время пятна размокнут, после чего убрать их можно будет обычной мягкой тряпкой.

В качестве экстренной помощи в борьбе с намертво засохшими пятнами автолюбители рекомендуют обычный Уайт-спирит. Правда, растворяет он не только биологические пятна, но и краску, поэтому держать его на покрытии долгое время нельзя. После смачивания следов насекомых растворитель нужно как можно быстрее смыть водой.