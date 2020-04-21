МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.

"Эксперты, которые следят за развитием ситуации, считают, что в Вашингтоне решение уже принято. Мы полагаем, что в этих оценках есть существенная доля правды. Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами, с другими членами НАТО и участниками Договора по открытому небу", - заявил министр.

Напомним, что еще в октябре прошлого года американская пресса писала о том, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из Договора об открытом небе. При этом о намерениях Вашингтона покинуть договор сообщалось и ранее.