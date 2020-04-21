Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В него внесены 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям.

Информация об этом опубликована на сайте ведомства. В списке предприятия автомобильной, радиоэлектронной и легкой промышленности, энергетического и тяжелого машинострения, леспопромышленного комплекса и других. Отмечается, что данные отрасли будут дополняться новыми предприятиями, соответствующими установленным критериям.

Также на этой неделе будет утвержден перечень системообразующих организаций еще по десяти отраслям промышленности. Среди них: медицина и фармацевтика, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, оптово-розничная торговля и другие.

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям. Это 97 предприятий нефтегазовой и угольной промышленности, сервисных услуг, а также компаний вырабатывающих электроэнергию и передающих ее потребителям.